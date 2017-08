Oroscopo del Giorno Domenica 13 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 13 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Cerca di non rovinare troppo la barca oggi, Ariete. Tieni le redini sul tuo punto di vista, ma non scendere quando le altre persone non condividono i tuoi sentimenti. Potresti sentire l’impulso di schioccare le persone, ma capisci che probabilmente è meglio tenere la lingua a freno. Lascia che i tuoi sogni ti portino via dalla realtà attuale. Il tuo mondo immaginario sarà il tuo alleato più vicino.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Lasciate che il bambino dentro di te giochi e suoni, Toro. Torna a gustare lo stato più primordiale. Alcune delle lezioni più importanti della vita sono quelle che hai imparato quando eri bambino. Ritorna a questo stato mentale e abbraccia la semplicità della vita che hai vissuto allora. La vita è complicata solo perché la rendi così.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Cerca di non essere un bastone nel fango di oggi. Le altre persone non vogliono perdere tempo a trascinarti. Prendi l’iniziativa. Se vuoi divertirti, creala. La maggior parte di questa equazione è il tuo atteggiamento. Le altre persone possono sentire la tua natura gelosa, quindi non pensare di aver ingannato nessuno. Lasciate che gli altri vivano la loro vita. Devi concentrarti sulla tua.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Sii meno egoista, Cancro. Sii onesto e diretto con quello che vuoi. Non c’è bisogno di battere il cespuglio semplicemente perché vuoi risparmiare i sentimenti di qualcuno. Farai a tutti un favore facendolo chiaramente. Astieniti dal fare giochi di mente solo per vedere quanto puoi trasformare le persone.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo dannato ego potrebbe essere presente oggi in risposta a una forte opinione di qualcuno. Il fuoco brucia caldo dentro di te. Usa questa potenza saggiamente. Cerca di non utilizzarla in modo aggressivo, verso quelli che non desideri offendere. Guardati la schiena e mantieni la tua energia pura. Hai il potere di influenzare un certo numero di persone.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Muoviti coraggiosamente verso i tuoi sogni oggi, Vergine. Il tuo senso della realtà potrebbe non essere perfettamente in sintonia con la situazione attuale, ma non preoccuparti. Metti le ali e vola. Spingi i confini. L’unico modo per crescere è andare oltre il normale modo di esistenza. Questo è il tuo giorno per salire in alto.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è una grande quantità di energia potenziale a tua disposizione. L’unica cosa che ti impedisce di sfruttarla è la tua mente. Non aver tanta paura di ciò che ti può aiutare. Apri la tua mente e lascia il nuovo nella tua vita.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è una grande giornata per te. Dovresti comunicare molto, Scorpione. Parlare in indovinelli e dire le tue frasi in ritardo. Diventa fantasioso e strano. La maggior parte delle informazioni saranno trasmesse in modo non verbale. Lascia che il tuo lato selvaggio brilli. Indossa la cosa più strana nel tuo armadio. Non cedere alla norma sociale solo perché è la cosa che è stata fatta ripetutamente.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue emozioni e fantasie sono fortemente legate oggi, Sagittario. Lascia che i tuoi sentimenti godano in uno stato surreale. Lascia che i tuoi sogni filtrino le tue decisioni. Potresti sentire l’elettricità nell’aria, perciò vai con essa. Vi è un’enorme quantità di energia creativa che è estremamente potente. Questa energia ha un effetto attivante che ti aiuterà a scendere dal divano.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti godere di un buon umore oggi, quindi vai verso qualcosa in cui credi, Capricorno. Ci sarà certamente un elemento magico oggi a cui non dovresti solo credere, ma anche incoraggiare. I miracoli sono possibili se ci credi. Appoggia il nuovo e il non convenzionale. I tempi stanno cambiando rapidamente.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Non accadrà molto prima di decidere di abbandonare alcuni vizi che hanno un serio effetto sul tuo benessere. Riconosci che se ci sono determinate cose che ti controllano, non hai un controllo completo sulla tua vita. Cerca di non combattere questa verità. Basta accettare che queste cose esistono nel tuo mondo e capisci che possono coesistere senza dover cedere al loro potere.

PESCI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno furtivo per te. Avrai finalmente l’impressione di tornare in pista. Qualsiasi ritardo che hai sentito negli ultimi giorni sarà eliminato. Il tuo motore è in marcia alta. Non preoccuparti di come lo farai.