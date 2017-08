Oroscopo del Giorno Lunedì 14 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 14 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Il tuo pensiero può avere emozioni che ti impediscono di vedere chiaramente la verità, Ariete. Fai del tuo meglio per soffocare i sentimenti e lasciare in giro i pensieri più razionali. C’è una stabilità che viene fuori quando onori le tue emozioni da una prospettiva separata, invece di intervenire immediatamente in risposta a come ti senti.



TORO ⭐️⭐️ TOP: La cosa che temevi di più potrebbe essere la cosa che ti occorre più nella tua vita, Toro. Sei in un momento in cui le lezioni che vengono possono essere difficili da ingoiare, ma sono necessarie. Non cercare di resistere a ciò che sai che devi affrontare. Avvicina le cose con coraggio invece che aver paura e potrai conquistare qualsiasi cosa. Una volta salita la montagna, il resto è in discesa.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti vedere l’armadio ordinato, la scrivania ben organizzata e il bagno pulito e esserne orgoglioso. Le altre persone possono sconvolgere improvvisamente tutto per avere la vita in ordine, ma tu ce l’hai già. Forse non ti rendi conto perché sei un perfezionista. Forse non ti dai abbastanza credito per tutto il lavoro che fai.



CANCRO ⭐️ TOP: Potresti sentirti bloccato Cancro, come se fossi in una trappola. Forse i tuoi amici ti stanno influenzando nel credere in una cosa, mentre la tua famiglia ti ha addestrato a credere ad un altra. Indossi diverse maschere in situazioni diverse e dimentichi la persona reale sotto. Le cose sono in conflitto e forse è necessario prendere decisioni importanti. La verità è l’unico modo per sfuggire alla trappola.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Ricorda che occorre energia per reprimere e mettere in un angolo i tuoi sentimenti. Senza rendertene conto ci potrebbe essere una grande quantità di emozioni all’interno mentre cerchi di ignorarle. La verità è che esprimere questi sentimenti: la rabbia, la felicità, la paura, il dubbio, ti eccita e ti libera. L’atmosfera intorno a te si alleggerirà e sarai in grado di interagire più apertamente con gli altri.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dentro di te sai qual’è la cosa giusta da fare, Vergine. Forse hai appena visto qualcuno che perde il denaro per terra e l’hai raccolto. Lo restituisci o te lo metti in tasca? Probabilmente avrai la sensazione di avere il diavolo su una spalla che discute con l’angelo dall’altro. È importante ascoltare l’angelo. Fai quello che è giusto.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La padronanza della tua mente e la capacità di restare disciplinati nei tuoi obiettivi è impressionante, Bilancia. Gli altri riconoscono e apprezzano i tuoi sforzi molto più del solito. Potresti essere chiamato ad assistere ad un altro progetto o al dramma emotivo di qualcun altro perché hai la stabilità necessaria per risolvere la situazione. Non minimizzare il tuo talento.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ti puoi sentire come se qualcuno o qualcosa ha appena riformattato il disco Scorpione. Improvvisamente le cose stanno funzionando molto più facilmente. La chiave ora è trovare la disciplina e l’organizzazione per capire completamente questo nuovo sistema. Semplifica i tuoi pensieri e sii più efficiente su come utilizzare la tua energia. Sarai più efficace se eviterai di spargere le tue risorse.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Potresti essere costretto a mettere i tuoi pensieri in scatole ordinate che possono essere facilmente comprese e elaborate, Sagittario. Le tue idee sono astratte e non sempre hanno un senso ragionevole. È bene avere un pò di mistero su cose che le menti razionali non possono spiegare. Anche se ti puoi sentire come se l’obiettivo fosse quello di organizzare le cose in modo ordinato, in realtà non ti senti pronto per farlo.

CAPRICORNO ⭐️ TOP: Questo può essere un giorno difficile in cui ti senti pressato per far funzionare le cose Capricorno, ma c’è ancora indecisione e esitazione che rimane nella tua mente. Troverai la tua via d’uscita. Forse la cosa che dovresti fare è fare una mossa, qualsiasi mossa. Una volta che avrai l’energia, la direzione che devi prendere sarà chiara.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è una grande disciplina nel tuo modo di pensare che ti aiuta a progredire verso i tuoi obiettivi. Non aspettarti di risolvere subito ogni problema. Tieni presente che potrai ordinare in modo più efficiente le cose e sarà più facile mettere insieme i pezzi. Rimani separato invece di essere emotivamente coinvolto.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: I tuoi pensieri possono essere tesi Pesci, e potresti trovare difficile lavorare con cose che normalmente non sono un problema per te. Cerca di non forzare le risposte che non sembrano voler venire. Se le informazioni scorrono facilmente e senza problemi, saprai cioè che è destinato a te.