Grand Soleil GS52 LC: ultima nata della gamma Long Cruise

Le ampie finestrature regalano luce e ariosità agli interni realizzati con grande attenzione al layout e ai dettagli. La cucina e la dinette sono spaziose e prevedono setup diversi in base alle esigenze dell’armatore. Materiali raffinati come teak e rovere, tessuti e rivestimenti di pregio, rendono il GS52 LC la massima espressione della qualità e della bellezza Made in Italy.

Tutte le manovre sono rinviate sottocoperta alla postazione del timoniere. In questo modo si rendono più semplici e piacevoli le lunghe navigazioni anche con equipaggio ridotto. Ne risulta quindi un pozzetto libero da ingombri con grandi spazi a disposizione per il completo relax. Tra le dotazioni di bordo, il GS52 LC dispone di una cala vele e di un tender garage.

I Cantieri del Pardo lanciano il Grand Soleil GS52 LC . Si tratta di una barca a vela della gamma Long Cruise frutto della collaborazione con Nauta Design . La gamma Long Cruise si arricchisce quindi un nuovo modello destinato e riscuotere gli stessi successi del suo predecessore, il GS46 LC, uscito nel 2015 e vincitore del premio European Yacht Of The Year nella categoria Luxury Cruiser.