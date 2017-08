Oroscopo del Giorno Martedì 15 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 15 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se sei in un dibattito, non tornare indietro, Ariete. Il grande vantaggio che hai sui tuoi avversari è il tuo forte potere di osservazione. Ti permette di raccogliere l’energia che ti circonda. Sai esattamente a cosa stanno pensando le altre persone e in quale direzione vanno i loro argomenti. Sii aggressivo se lo ritieni necessario per controllare la situazione.



TORO ⭐️⭐️⭐️TOP: Una volta che si inizia a parlare di un certo argomento, Toro, potrebbe essere difficile smettere, specialmente se l’argomento è lei o una delle tue attività. Può arrivarti una domanda su un aspetto della tua vita e potresti avere un improvviso desiderio di raccontare tutta la tua storia. Anche le altre persone vogliono esprimere le proprie opinioni, quindi respira e dai loro la possibilità.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua attività mentale è più pronunciata del solito, Gemelli. Può essere difficile fermare i pensieri che attraversano la testa. Potresti essere in grado di compiere molto, ma potresti impazzire con le tue chiacchiere interiori che non ti danno l’opportunità di rimanere mentalmente libero. Il tuo pensiero sarà molto più chiaro se prendi tempo per rallentare e meditare.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Le idee sono intriganti oggi, Cancro. Potresti sentirti come un ragazzo in un negozio di caramelle che vede i nuovi trattamenti per la prima volta. Nuovi progetti ti stanno attirando, e ti piacciono tutti. La tua mente sta esplorando nuovi regni e non dovresti cercare di tenerlo nascosto. Raccogli i dati ora e ordinali in seguito. Questo è un momento di avventura.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Prendi rapidamente le informazioni, Leone. Qualcuno deve solo spiegare qualcosa. Le tue domande sono concise. Nessuno può accusarti di non prestare attenzione alle sue parole o alle sue azioni. Allo stesso tempo, potresti essere troppo sensibile alle informazioni che ti circondano. Un sovraccarico di stimoli potrebbe infine sopraffarti.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Hai opinioni indipendenti su tutto, Vergine. Non lasciare che gli altri ti convincano ad accettare qualcosa di scettico. Sai in cosa credi, quindi non aver paura di esprimerlo. L’indipendenza è importante per te per uno stile di vita sano.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Se sai che hai sbagliato, ammettilo subito, Bilancia. La gente è spesso pronta a sottolineare quando gli altri commettono errori, ma è l’individuo raro colui che ammette i propri errori. Dimostra che sei abbastanza forte da dire quando sbagli. L’integrità ti darà molto nella vita, mentre l’inganno e il ritiro da situazioni difficili non lo faranno.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire una grande voglia di tuffarti in un progetto, Scorpione. Forse c’è un pezzo di terra che si desidera trasformare in un giardino. Scava con le mani nel terreno. Forse c’è una forma artigianale o d’arte che non può aspettare per conoscere e sviluppare. Fai attenzione a non avviare troppi progetti diversi e lasciarli tutti incompiuti.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La connessione tra i tuoi pensieri e le tue parole è forte oggi e la comunicazione con gli altri va particolarmente bene, Sagittario. Se c’è qualcosa di importante da dire, non esitare a dirlo, a differenza della tua solita tendenza ad astenerti dal parlare alla persona che ha veramente bisogno di sentirti più.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Le tue parole andranno fluentemente oggi, Capricorno, e certamente non mancherai di parlare. Sono probabili conversazioni sull’apprendimento e sulla spiritualità. Potresti essere più aggressivo quando si tratta di dire la tua opinione, ma è un bene. È importante far conoscere la tua posizione in modo che gli altri sappiano dove ti trovi. Insieme puoi trovare qualcosa di più grande di quello che potresti fare da solo.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Se qualcuno dice qualcosa su cui non sei d’accordo, parla. La persona potrebbe supporre che tu accetti se non dici qualcosa. Le tue parole possono essere forti senza essere offensive, il tuo approccio assertivo e non argomentativo. Dichiara i fatti come li vedi. Non agire in modo accondiscendente verso gli altri. Questo renderà ancora più difficile affrontare la situazione.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È probabile che sarai ancora più veloce sull’assorbimento del solito, Pesci. La conversazione sarà veloce e vivace. Potresti sentirti come il direttore di una sinfonia. Sei in grado di comprendere e seguire tutte le armonie e le linee melodiche mantenendo il tuo battito costante. La musica che suoni con gli altri sarà magica.