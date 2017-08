Oroscopo del Giorno Mercoledì 16 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 16 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Le situazioni inattese possono presentarsi per buttarti fuori dal corso, ma non lasciare che accada. Rimani sul tuo cammino e cerca di non trasmetterti una malsana energia. Affidati ai metodi tradizionali e fai attenzione ai commercianti che cercano di vendere nichel per legno. Sii più intelligente.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Se non sei d’accordo con quello che il gruppo sta facendo oggi, Toro, non ti sembrerà di poter partecipare. Guadagna il loro rispetto a tuo modo, non forzandoti in uno stampo in cui non ti inserisci. Mantieni la tua integrità e agisci con fiducia. Se sei sicuro delle tue azioni, gli altri metteranno la tua fiducia in te. Non compromettere le tue convinzioni.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Prendi il resto di cui hai bisogno, Gemelli. Previeni la malattia e mantieni il pieno controllo della mente e del corpo assicurandoti di ottenere la giusta quantità di sonno. Le tue azioni oggi dovrebbero essere metodiche. Non cercare di sperimentare qualcosa di cui non sai nulla. Assicurati di capire completamente la situazione prima di saltare con entrambi i piedi.



CANCRO ⭐️ TOP: Non mettere il naso negli affari di altri. Dai agli altri il loro spazio e lascia che lavorino per se stessi. Non ti sentire come se dovessi avere l’attenzione di tutti. Fai quello che devi fare e le tue ricompense verranno a tempo debito. Le tue azioni potrebbero essere gettate via dall’inaspettato. Vai alla ricerca di qualcosa di selvaggio e bizzarro che potrebbe essere sulla tua strada.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Chiedi quello che ti serve, Leone e lo avrai. Questo è uno di quei giorni in cui le azioni parlano più forte delle parole. Non aspettarti che gli altri leggano la tua mente. Se vuoi qualcosa, vai a prenderlo.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Guarda l’alba di oggi, Vergine. Apri gli occhi alla bellezza che ti circonda e lasciati ispirare ad agire. Qualcuno potrebbe cercare di gettarti una palla, quindi sii pronto. Hai un cuore generoso da condividere liberamente. La tua natura utile ti farà ad aiutare gli altri. Insegna a qualcuno una lezione che sai che ha bisogno di imparare.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Mettiti in contatto con un amico che non senti da tempo, Bilancia. Qualcuno sta aspettando di sentirti. Sorprendilo con un’espressione inaspettata d’amore. Non perdere tempo. Tieni sempre d’occhio i tuoi obiettivi. Le altre persone giocano parti fondamentali per rendere questo giorno in modo agevole, ma non lasciarti manipolare.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Metti in atto le tue abitudini, Scorpione, e apri le porte che non hai mai aperto prima. Mantieni i tuoi principi e la tua integrità mentre ti avventuri in mondi sconosciuti. Non scrivere alle persone senza dare loro una giusta possibilità. Non giudicare gli altri. Dai loro una pari quantità di rispetto. Può essere difficile mantenere una solida base oggi, ma dovresti provare.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Puoi andare in molte direzioni diverse oggi, Sagittario, quindi cerca di restare concentrato. Trascorri del tempo con l’acqua, anche se è solo la vasca da bagno e riconnettiti con te stesso. Più si integra la tua natura interiore con il tuo comportamento esterno, più attirerai le persone e le situazioni che possono aiutarti nel tuo viaggio.

CAPRICORNO ⭐️ TOP: Le tue azioni possono subire un cambiamento improvviso oggi, Capricorno, quindi attento. Questo può sembrare una curva fastidiosa nella tua strada in un primo momento, ma se continui a camminare, vedrai che questo corso d’azione è esattamente quello che devi prendere. Questo non è un giorno per sederti e guardare.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non lasciare che le altre persone siano responsabili. Il tuo potere può venire in esplosioni energiche e errate, quindi usa questo a tuo vantaggio. Mantieni un livello alto e sarai in grado di tagliare il lavoro del tuo giorno come un coltello caldo attraverso il burro. Qualunque cosa tu fai, non rinunciare.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Mantieni la tua integrità, Pesci. Le altre persone potrebbero sospettare le tue motivazioni, quindi assicurati di non dare alcun motivo per dubitare di te. Sii fiducioso nelle tue azioni e segui gli altri con le tue promesse. C’è una grande quantità di potere sotto la tua cintura, ma è sbagliato. Prendi una pause durante il giorno per raccogliere la tua energia e riposizionarti.