Collezione swimwear SS 2018 Luli Fama: sabor cubano alla Miami swimming week

“Cuba è una gemma nei Caraibi con tante bellezze incontaminate e un’atmosfera gioiosa. E’ stata l’ispirazione perfetta per la mia nuova collezione. Essendo cubano, ho sempre attinto dalla mia isola idee per i nostri disegni. Ma quest’anno siamo andati in profondità nelle mie radici natali“.

La sfilata della collezione di moda mare per la prossima stagione estiva si è tradotta in un omaggio alla cultura cubana, alla sua gente e all’arte.

Presentata in occasione della Miami Swimming Week 2017 , la settimana della moda mare di Miami, la collezione swimwear SS 2018 Luli Fama ha portato in passerella una ventata di sapore cubano.