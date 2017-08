Dassault Aviation Falcon 8x al Labace 2017

Dassault Aviation Falcon 8x presentato al Labace 2017

In occasione della manifestazione Labace 2017 (Annual Latin American Business Aviation Conference e Exibition) Dassault Aviation ha presentato il nuovo business jet Falcon 8X, modello derivato e aggiornato del Falcon 7X, l’aereo di punta del gruppo aeronautico francese.

Lungo 24.46 metri, alto 7.94 e con una apertura alare di 26.29 metri questo moderno trireattore è un business jet di alta gamma, in grado di trasportare fino a 19 passeggeri e con raggio d’azione molto più elevato degli aerei della concorrenza.

Motorizzato con una versione migliorata dei motori Pratt & Whitney Canada PW307, il Falcon 8x è in grado di raggiungere una velocità massima di 0.90 Mach, una di crociera di 0.8 ed è in grado di percorrere ben 11.945 km senza scalo trasportando 8 passeggeri e 3 membri di equipaggio.

Il laouyt interno del Falcon 8x è personalizzabile tra 30 diverse tipologie selezionabili a seconda dell’utilizzo principale dell’aeromobile. È infatti possibile optare per un layout dedicato a più passeggeri o scegliere la versione a tre saloni che dispone di bagno con doccia a poppa e un’area notte per riposare durante il viaggio. Tra i servizi offerti non mancano ovviamente il sistema di infotaitment e la connessione wifi.

La cabina di pilotaggio dispone del sistema di guida di terza generazione EASy Flight Deck coadiuvato dal sistema radar a colori 3D Honeywell Primus Epic System, in grado di avere una maggiore capacità di rilevamento delle turbolenze.

Grazie alla sua capacità di decollare e atterrare su piste particolarmente corte, necessita infatti di 1.829 metri al decollo e di 656 metri per l’atterraggio, Il Falcon 8X si posiziona sul mercato come un concorrente particolarmente agguerrito di modelli come il Gulfstream G550 e il Bombardier Global 6000.