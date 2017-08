Oroscopo del Giorno Giovedì 17 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 17 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Ti senti come un bambino spaventato che vuole nascondersi sotto il letto oggi, Ariete. Tieni presente che ci sono altrettanti mostri sotto il letto come ci sono nel mondo. Almeno si possono vedere quelli esterni e forse addirittura aiutare gli altri a combatterli. Non ti chiudere in questo momento di grande sconvolgimento. La tua opinione è altrettanto valida come quella di chiunque altro.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi sentirti la testa piena, Toro. Anche la minima azione potrebbe avere resistenza. Il tuo atteggiamento più testardo, più difficile sarà quello di progredire. Il tuo compito è quello di infondere la giocosità in ogni situazione. Ricorda alla gente che siamo tutti in questa fase. Dobbiamo sfruttare al meglio la vita, non spingerci fuori dal riflettore.



GEMELLI ⭐️ TOP: Faresti bene a disciplinare le tue azioni oggi, Gemelli. Eventuali eventi imprevisti possono sorgere per sfidare l’autorità stabilita. Non saltare a nessuna conclusione. Assicurati di raccogliere i fatti prima di agire. Non rimbalzare e restringerti in una grotta. Se non agisci, lo farà qualcun altro.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Mantenere le cose equilibrate oggi si dimostrerà impegnativo, Cancro. Prendi questo sul serio perché è probabilmente necessario più che mai. Potresti essere l’arbitro in situazioni in cui esiste una battaglia tra vecchio e nuovo. Approfitta delle opportunità. Assicurati di essere in affare. Utilizza i tuoi poteri comunicativi per aiutare a colmare il divario che c’è in te.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le passioni possono essere alte, Leone e potresti essere nel giusto livello delle cose. Oggi può essere una giornata un pò più intensa del solito. Le energie conflittuali si contrappongono l’uno contro l’altra nella tua testa e potrebbe essere necessario prendere una decisione importante. Hai fatto tutto il lavoro di preparazione che devi fare. È il momento di agire.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️TOP: L’indecisione può lasciarti in piedi alla stazione dopo che tutti i treni ti hanno lasciato, Vergine. Salta su uno che sta andando nella tua direzione. Aggiungi il tuo nome a quello dei partecipanti attivi. Oggi non è un giorno in cui puoi aspettare che un’opportunità venga verso di te. Se vedi qualcosa in cui credi, vai a prenderla. Agisci spontaneamente e non preoccuparti delle conseguenze.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcosa potrebbe scuotere il terreno, Bilancia. Proprio quando pensi che è tutto calmo e stabile, improvvisamente il suolo comincia a rompersi. Fissa il piede, tienilo premuto a terra e rimani flessibile. Alcuni passi in una direzione diversa possono posizionarti in una zona sicura dove è possibile allungare la tempesta senza alcun problema. Diventare troppo fissi e rigidi sarebbe una cattiva idea.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Segui il tuo cuore invece del tuo portafoglio, Scorpione. Inizia da solo e scegli dove spendere le tue risorse. Prendi un ruolo attivo e cerca la possibilità di trarne profitto. Puoi trovare un conflitto in corso nel tuo mondo. Stai in piedi per quello in cui credi e non aver paura di rovinare la barca.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: La tua natura adattabile verrà sottoposta ad una prova oggi, Sagittario. Cerca di andare con il flusso. Ricorda che hai un timone con cui guidare. Puoi galleggiare liberamente sul fiume, ma non pensare che questo significhi abbandonare tutto il controllo. Hai il potere di scelta, quindi usalo. Prendi un ruolo attivo negli eventi.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi è un giorno significativo, astrologicamente parlando, Capricorno. Può essere un’affermazione del tuo spirito pionieristico. Sii il campione del nuovo e del bizzarro. C’è una finestra di apertura alle opportunità per rivelare una possibilità d’oro. Le forze che sembrano essere in conflitto possono invece funzionare bene insieme. Ricorda di bilanciare le vecchie tradizioni con le nuove informazioni. L’integrazione tra queste è la chiave.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Ci può essere una tensione nell’aria. Grandi forze stanno attraversando la tua vita e improvvisamente entrano in conflitto. Quanto sei preparato fisicamente e mentalmente? La forza della tua struttura è ora in fase di test contro i venti prevalenti.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua capacità di manipolare molti compiti sarà utile, Pesci. Le informazioni possono volare e si potrebbe chiedere di aumentare e contribuire la tua ricchezza di conoscenza. Puoi entrare in opposizione con qualcuno con un atteggiamento superiore. Ricorda che i vecchi modi non sono sempre i migliori. Avrebbero potuto lavorare in passato, ma le cose sono cambiate.