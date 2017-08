Oroscopo del Giorno Venerdì 18 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 18 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se c’è qualcosa di cui hai bisogno per combattere, questo è il momento per farlo, Ariete. Per un pò di tempo hai fatto una ricerca sul modo migliore per procedere. È giunto il momento di agire. Hai una spinta extra di vitalità e il tuo istinto guerriero è forte. Ti senti come un vulcano pronto a espellere la lava calda bollente. Abbi fiducia e segui i tuoi istinti.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Non ti senti in vena di combattere oggi, Toro. Se qualcuno ti sfida, preferisci parlare. Probabilmente potrai vincere qualsiasi battaglia con le tue parole. Prova ragionamenti sensibili invece di combattimenti aperti. Ascolta attentamente le preoccupazioni degli altri e fai la tua mossa di conseguenza. Questo non è una gara. È una conversazione tra amici.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Prenditi tutto l’orgoglio dei tuoi istinti di nutrimento, Gemelli. Salva un uccello ferito o unisciti a un gruppo di conservazione. Fai qualcosa per aiutare a salvare le balene. Prendi un ruolo più attivo nella conservazione del pianeta. Diventa cittadino interessato che parla regolarmente di quello in cui crede. Non lasciare che le agende politiche di altre persone entrino nella strada del tuo vero scopo.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Qualcosa o qualcuno ti spinge a fare una mossa importante, Cancro. Assicurati di farla nella giusta direzione. Ricorda che la forza sta nei numeri. Per conquistare, le persone devono unirsi. Le fazioni di persone che continuano a combattere tra di loro aggravano solo il problema. La chiave è quella di accettare le differenze reciproche e di lavorare insieme sui problemi più grandi che ci riguardano tutti.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo ego è forte oggi, Leone, e tu hai una forte volontà. Questo è un buon momento per mettere in atto il tuo piano di dominio mondiale. Assicurati di condurre le tue emozioni potenti in punti positivi. Crea piuttosto che distruggere. L’energia che non viene usata in modo positivo finirà per manifestarsi come incidenti o ostilità verso persone che non lo meritano.



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Focalizza maggiormente il tuo potere sulla tua casa e la vita familiare, Vergine. Prenditi cura delle questioni domestiche e attieniti ai lavori domestici e ai doveri. Più si fa a casa tua, più gli altri saranno ispirati a entrare e aiutare. Potresti aver difficoltà a connetterti a determinate persone, quindi potrebbe essere meglio lasciarle da sole.



BILANCIA⭐️ TOP: Non sorprendi se le emozioni si sparpagliano tra te e chi hai vicino a livello professionale o sociale, Bilancia. Il problema può essere difficile da risolvere adesso. Le persone si sentono piuttosto sensibili. Se sentono qualcosa che non gli piace, in particolare un parere che possa sembrare troppo critico, probabilmente si chiuderanno. Potresti voler considerare di salvare qualsiasi cosa di natura sensibile per domani.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le persone potrebbero essere forti, ma sarete proprio lì ad incontrarle con una ribellione altrettanto potente, Scorpione. Il problema è che la persona con cui ti stai confrontando sta parlando di mele e tu stai parlando di arance. Scendi dalla tua nuvola per un minuto e ascolta il problema reale. Non lasciarti catturare dai malintesi o le cose potrebbero fallire in seguito.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se qualcosa non ha senso per te, Sagittario, interrogalo. Sii forte e fiducioso. Non lasciare che gli altri approfittino della tua personalità sensibile e nutrita. La tua tendenza generale è quella di dare più di quanto ricevi, ma questo può farti sentire povero. Metti fine a questo ciclo. Sii consapevole di come distribuire l’energia. Fai qualcosa per te.

CAPRICORNO ⭐️ TOP: Prova a controllare l’aggressione, Capricorno. Le persone sono probabilmente più sensibili del solito. Puoi usare la tua potente natura in modo positivo, trasformando l’energia verso l’interno e conquistando i demoni che hai dentro. Può sembrare che gli altri stiano cercando di mettere una chiave nei tuoi ingranaggi, quindi fai attenzione.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: È tempo di essere più aggressivo per quanto riguarda le tue esigenze, Acquario. Pensa al tuo cuore come un potente muscolo che ha bisogno di un allenamento duro. Vorrai circondarti di persone positive che credono in te e sostengono i tuoi sforzi. Pompa con vitalità e fiducia in te stesso. Utilizza il tuo tempo per l’esercizio fisico e la meditazione. Porta più equilibrio e armonia nella tua vita.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Oggi le altre persone potrebbero metterti in discussione per nessun motivo apparente. Questa sensazione scomoda potrebbe portare alla tensione. Fai attenzione ad avere tutti i fatti prima di reagire. Tutta la situazione può essere un grande equivoco. Mantieni gentilezza e rispetto.