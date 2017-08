Sidecar Royal cocktail: mix da 450 dollari al Baccarat Hotel

Sidecar Royal cocktail : una miscela di lusso da 450 dollari al bar del Baccarat Hotel di New York

Frutto dell’idea di Matthieu Yamoum, acclamato Food & Beverage Manager del Baccarat Hotel di New York, il Sidecar Royal cocktail viene venduto al banco del bar di Les Boissons ad un prezzo di 450 dollari al bicchiere.

Ma se è pur vero che il Baccarat è da sempre conosciuto come la quintessenza del lusso, questa nuova trovata fa scalare all’Hotel posizioni nella speciale classifica dell’esclusività. D’altro canto questo Hotel a cinque stelle appartiene alla società francese da 253 anni specializzata nella realizzazione dei migliori cristalli al mondo.

Il lusso è intessuto nelle radici del Baccarat Hotel, con eleganti camere e suite ricoperte in texture morbide e spazi in stile Art-Decò che risplendono del cristallo dei suoi lampadari, il più grande del valore di 1 milione di dollari e, non sorprende, che anche i nuovi di ristoranti e bar mettano a disposizione della clientela ingredienti raffinatissimi e ultra lussuosi.

Ma torniamo al Sidecar Royal. Si tratta di un cocktail composto da una miscela di Cognac Rémy Martin Louis XIII (2.000 dollari alla bottiglia), di Grand Marnier Quintessence (400 dollari) e di una spruzzata di succo di limone.

Il Sidecar Royal cocktail viene poi servito in un esclusivo bicchiere in cristallo baccarat decorato con una foglia Harcourt in oro 24 carati.

Poi per i più raffinati intenditori e amanti dell’eccellenza del gusto, è possibile assaporare Il Sidecar Royal cocktail accompagnandolo con un tagliere di formaggi e crostini al patè di fegato d’oca della Hudson Valley o con caviale Royal Transmontanus.