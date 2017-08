Oroscopo del Giorno Domenica 20 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Domenica 20 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti senti altruista, Ariete. Sei ansioso di fare quello che puoi per gli altri. Ora puoi mettere in azione tutte quelle visioni alte di volontariato per una causa degna. È giunto il momento di fare un vero lavoro. Sarai sorpreso di quanto sia bello sentire un contributo diretto. Il tempo trascorso a tagliare le verdure in cucina per una zuppa è molto più soddisfacente di inviare un assegno.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se sei un’infermiera o un medico, oggi puoi avere la possibilità di fare la differenza nella vita di uno dei tuoi pazienti. Se sei un genitore, scopri se puoi trascorrere più tempo con i tuoi figli. Voi tutti potrete beneficiare di qualche tempo di qualità trascorso insieme.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Hai uno spirito generoso, Gemelli. E oggi ti senti particolarmente altruista. Infine, hai la possibilità di aiutare il tuo compagno in un modo molto reale e diretto. Dimentica grandi obiettivi e grandi visioni. Non cercare di andare a sradicare la fame nel mondo. Puoi semplicemente aiutare a cucinare un pasto per alcune dozzine di persone. Il contatto personale ti farà bene.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Questo può essere un giorno intenso, Cancro, specialmente se segui i tuoi istinti e dici quello che deve essere detto alle persone amate. Ci possono essere alcuni problemi irrisolti a casa. Tu e i tuoi fratelli dovete affrontarli? Se è così, oggi è il giorno giusto. Ci possono essere forti reazioni emotive. Questo sarà drenante all’inizio, ma in ultima analisi terapeutico.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è il tipico giorno che ti piace, Leone, intenso e sovraccarico, proprio come te! Sembra che sia prevista una scadenza o un progetto sensibile al tempo. Avrai molto da fare e non un sacco di tempo per farlo. Basta bere molta acqua e mangiare. Anche i supereroi hanno bisogno di carburante per realizzare le loro imprese eroiche.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei una persona organizzata e disciplinata, Vergine. Nessuno che ti conosce non sarebbe d’accordo. Ma ci sono momenti in cui è necessario sciogliersi un pò. Dimentica il lavoro, i lavori e tutti i tuoi obblighi quotidiani. Hai lavorato troppo duro recentemente. Vivi un po. Prenditi una vacanza. Non pensare a questo come una cosa irresponsabile. Pensa che è umano!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Bilancia, oggi puoi dover prendere alcune importanti decisioni. Stai chiedendo ai tuoi amici e ai tuoi cari. Hai mai pensato al perché? Oggi l’intuizione e l’ispirazione vi mostreranno come è possibile risolvere questo problema. Abbassa i tuoi standard per gli altri o aumenta i tuoi standard per te stesso.

SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Potresti pensare a tutto ciò che devi fare per migliorare la tua situazione di lavoro. Le richieste sono state chiare, ma nessuno sembra prestare attenzione. Forse hai avvicinato le persone sbagliate. Hai creatività e idee di business, Scorpione. Perché non provi a combinare queste due cose?



SAGITTARIO ⭐️ TOP: Sei sensibile, Sagittario e impressionabile. Stai per affrontare molta pressione, ma puoi gestirla. Niente più pianificazione, niente più ritardi, niente più a fissare lo spazio. Puoi fantasticare durante il tuo tempo libero.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi sei incoraggiato a guardare dentro te stesso. Pratica l’ascolto piuttosto che parlare e ti potrai stupire di ciò che imparerai. Anche le altre persone hanno opinioni. Alcuni di loro sono valide. Ascoltale!



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti affrontare uno degli aspetti più duri della tua personalità. Potrebbe essere che il tuo temperamento ti tormenti o sia in lotta con sentimenti di gelosia. Sei normalmente in cima alle tue emozioni, e perdere il controllo in qualsiasi modo è sconvolgente. Non preoccuparti. Sei umano come tutti gli altri. Scopri cosa puoi imparare dall’esperienza e prosegui.

PESCI ⭐️ TOP: Oggi non hai il tuo solito sguardo felice, Pesci. Non c’è niente di cui preoccuparsi. È solo che hai molto da fare e non puoi fare a meno di concentrarti su questo. Certamente sei coscienzioso! Scopri se non riesci a uscire da qualche divertimento dopo aver finito i tuoi compiti. Hai guadagnato una pausa.