Classifica zodiacale Settembre 2017 Acquario: ottava posizione

Classifica zodiacale Settembre 2017 Acquario stilata da TopLook.

Torna il sereno per i nati sotto il segno dell’Acquario. Il Sole nel mese di Settembre 2017 riporta un clima positivo che renderà il periodo all’insegna del benessere e della tranquillità.

Gli influssi positivi degli astri riaccendono il fuoco dell’amore che si era affievolito nei mesi precedenti. Il rapporto con la persona amata ne trarrà quindi giovamento. Messi da parte i contrasti e i disaccordi, l’Acquario si riscoprirà passionale e si ritroverà felice tra le braccia del partner.

Per chi è in cerca dell’anima gemella ottime notizie. I pianeti Venere e Giove favoriscono gli incontri, e da una serata all’insegna del romanticismo, scoccherà la fiamma della passione. Il nuovo rapporto sorgerà sotto buoni auspici e verranno gettate le basi per qualcosa di duraturo e stabile che potrà concretizzarsi in qualcosa di speciale.

Si prospettano buone opportunità di carriera. Nel mese di settembre 2017 l’Acquario godrà grazie agli astri di creatività e fantasia. Queste condite con una buona dose di energia, spianeranno la strada del successo in ogni progetto intrapreso o avviato.