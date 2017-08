Classifica zodiacale Settembre 2017 Bilancia: seconda posizione

Ottimo periodo per la Bilancia che, sostenuta dai pianeti Venere e Giove, si troverà ad avere energia a profusione. Attenzione però alla sedentarietà, per cui il consiglio è quello di praticare con regolarità attività fisica e seguire una piccola dieta.

Sul piano affettivo gli influssi positivi degli astri regalano un mese di settembre 2017 sereno e all’insegna della sensualità. Per le coppie consolidate è il momento buono per allargare la famiglia, mentre per chi sta attraversando un momento di crisi sarà possibile rinsaldare il rapporto rimettendo le cose a posto.

Ottime notizie anche per chi è alla ricerca dell’anima gemella. I single, più affascinanti del solito saranno in grado di sedurre agevolmente la persona amata facendosi sedurre reciprocamente da lei.

In ambito professionale grandi soddisfazioni per la Bilancia. Nel mese di Settembre 2017 ogni ostacolo verrà superato facilmente e l’attività lavorativa verrà affrontata con entusiasmo grazie agli influssi benefici dei pianeti. Occasioni anche per chi è alla ricerca di un’occupazione.