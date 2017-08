Classifica zodiacale Settembre 2017 Cancro: quinta posizione

Classifica zodiacale Settembre 2017 Cancro stilata da TopLook.

Periodo tranquillo e sereno per i nati sotto il segno del Cancro che nel mese di settembre 2017 godrà a livello fisico di buone energie. Dovrà però porre attenzione agli abusi di cibo. Raccomandata una dieta sana ed equilibrata.

In amore le stelle sono amiche e favoriscono la complicità con il partner. Il rapporto di coppia a settembre andrà a gonfie vele e potrebbe essere il momento buono per mettere in cantiere un figlio.

Buone notizie anche per i single del Cancro. Un incontro fatto nei mesi estivi potrà trasformarsi in un rapporto duraturo o un’amicizia di vecchia data trasformarsi in qualcosa di più impegnativo.

Gli influssi benefici dei pianeti Marte, Venere e Giove nella seconda parte del mese di settembre 2017 sosterranno il Cancro dal punto di vista professionale. Alcune difficoltà verranno superate agevolmente. Una richiesta di miglioramento economico avrà buone probabilità di essere soddisfatta. Chi è alla ricerca di un lavoro incontrerà buone occasioni. Vedrà favorita anche l’apertura di una nuova attività, dato che verrà sostenuto economicamente da amici e parenti.