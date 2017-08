Classifica zodiacale Settembre 2017 Leone: prima posizione

Settembre 2017 si rivelerà un mese molto positivo anche nella sfera professionale. Finalmente partiranno quei progetti rinviati da tempo. Il Leone potrà così contare su una buona dose di fortuna e su parecchie fonti di ispirazione. In arrivo anche miglioramenti di carriera e nuove proposte di lavoro per chi è intenzionato a cambiare o per chi è alla ricerca di una occupazione.

Classifica zodiacale Settembre 2017 Leone stilata da TopLook. Un mese ricco di energia e di ottima forma fisica per il Leone che avrà a settembre gli astri dalla sua parte. Benessere e fortuna lo sosterranno per tutto il mese e anche qualche strapazzo verrà recuperato rapidamente.