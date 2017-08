Classifica zodiacale Settembre 2017 Sagittario: nona posizione

Sul piano professionale gli astri a settembre non sono benevoli. Imprevisti e difficoltà saranno all’ordine del giorno. Tutto potrà essere superato, ma costerà parecchie energie. Importante per il Sagittario sarà garantirsi la collaborazione di amici e colleghi. Cosa che aiuterà a mantenere alti ottimismo e voglia di fare.

Positivo il periodo per i single che in uno dei vari appuntamenti galanti serali del mese avranno la possibilità di incontrare l’anima gemella. E dal 20 del mese saranno alte le probabilità di innamorarsi perdutamente.