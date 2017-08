Classifica zodiacale Settembre 2017 Vergine: settima posizione

In amore i pianeti Mercurio e Venere daranno tutto il loro sostegno contrapponendosi a Giove e Urano che tenteranno di destabilizzare il rapporto di coppia con incomprensioni e malumori. Tutto sommato la relazione sentimentale dei nati sotto il segno della Vergine è in crescita. La passione stimolerà il desiderio andando a gettare le basi per un buon periodo da trascorrere con la persona amata.

