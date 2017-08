Oroscopo del Giorno Martedì 22 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Martedì 22 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Il tuo pensiero è chiaro oggi, Ariete, ma potrebbe essere difficile intervenire sui tuoi pensieri. Un senso di disciplina si sta gonfiando dentro di te, ricordandoti di aggiungere un tocco di conservazione a qualunque sia quello che hai in mente. Sfrutta l’opportunità di perseguire quei compiti che richiedono di essere riservati e raccolti.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Non spingere te stesso per ottenere qualcosa che non funziona. Insistendo sul fatto che qualcosa deve essere fatto nel tuo modo, creerai solo nemici e strozzature in qualunque compito tu stia cercando di realizzare. Un atteggiamento pensato, consapevole e riservato sta per vincere oggi.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Avete esattamente la giusta quantità di disciplina e senso del dovere che ti serve oggi. Il tuo pensiero deve essere chiaro. Il tuo senso di tempo e di limitazione funziona a tuo favore per aiutarti a capire i puzzle che si presentano. Hai una forte volontà che ti aiuta a completare quasi ogni attività che intraprendi.



CANCRO ⭐️⭐️ TOP: Cercando di parlare via via dai compiti e dagli obblighi e probabilmente questo non è il modo migliore per conquistare amici oggi, Cancro. Infatti, questo è un momento per ingranare la marcia e prenderti la responsabilità delle tue azioni. Sii comprensivo e ricettivo verso gli obiettivi altrui.



LEONE ⭐️ TOP: Proprio quando penserai di avere capito e pianificato tutto correttamente, apparirà un altro ostacolo, Leone. La tua prima reazione potrebbe essere sconvolgente. La rabbia non aiuterà. Non puoi sempre controllare tutto. Ci sono anche delle sorprese. Pianta quello che puoi, ma tieni presente che ci sono spesso forze sconosciute che lavorano contro i tuoi obiettivi. Attento!



VERGINE ⭐️⭐️ TOP: Il fuoco dentro di te può essere bruciato Vergine, ma purtroppo, non c’è molta quantità di combustibile disponibile per continuare. Può sembrare che le persone stiano cercando di far vacillare la tua stabilità, ma stanno solo cercando di fare il loro dovere. Rilassati e contempla ciò che sta succedendo. Questo potrebbe non essere il momento migliore per attuare il cambiamento e promuovere nuove idee.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Potresti scoprire che le altre persone sono la variabile mancante nell’equazione da cui cerchi risposte oggi, Libra. Non ti sentire come se dovessi trovare tutti i dettagli e le risoluzioni. Lavora con coloro che hanno anche qualcosa per contribuire alla situazione a portata di mano. Un approccio tranquillo e disciplinato è esattamente quello che serve per risolvere qualsiasi problema.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Saltando in giro da un posto all’altro Scorpione, potresti finire per sentirti come se non stessi andando da nessuna parte. Invece di affrontare molti compiti diversi, oggi è meglio se concentri la tua energia su uno solo. Trova la radice del problema e molte delle questioni correlate si dissolveranno mentre lavori.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Fai un piano all’inizio del giorno per quello che vuoi realizzare fino a sera, Sagittario. Questo è un buon momento per affrontare molti dei compiti che richiedono la tua attenzione. Sii consapevole del fatto che ci sono limiti di tempo e restrizioni su alcune delle cose a cui stai lavorando. Continua a fare il tuo lavoro e cerca di non farti distrarre dalle altre persone.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Potrebbe essere necessario adeguare il tuo modo di pensare per adattarti all’energia delle situazioni che ti circondano. Mentre si può sentire un desiderio di colpire in una nuova attività avventurosa, c’è una forte resistenza che ti chiede di essere più cauto e stabile. Non perdi il tocco con il tuo atteggiamento pionieristico, ma non precipitare in comportamenti sconsiderati.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: La tua natura stabile sarà molto apprezzata oggi. Un piano di attacco fortemente pensato è quello che vince l’approvazione dei superiori. Sai il modo migliore per procedere e ora tutto ciò che serve è la fiducia per seguire le tue idee. La tua mente oggi lavora in armonia con il tuo cuore.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: È possibile che ti senti obbligato a fare qualcosa per un senso di dovere nei confronti della famiglia o di alcuni cari. Sfrutta questa occasione per aiutare qualcuno che sta lottando. La tua preoccupazione per gli altri riflette un nobile senso di empatia che si dovrebbe sviluppare più regolarmente. Fai la tua parte per rafforzare la catena.