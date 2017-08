Tonino Lamborghini Alpha One: smartphone di lusso Made in Italy

Tonino Lamborghini Alpha One: lo smartphone di lusso Made in Italy

Tonino Lamborghini, azienda italiana impegnata nella creazione di nuove tendenze nel mondo luxury e della tecnologia, ha lanciato il nuovo smartphone Alpha One, un telefonino top di gamma dedicato agli amanti dell’escusività.

Realizzato con una scocca in liquid metal, una lega più resistente del titanio molto resistente a urti e a usura, Alpha One ha anche inserti PVD color oro, kevlar e pregiata pelle italiana lavorata a mano su cui risalta il rosso logo Lamborghini con il toro infuriato.

Tonino Lamborghini Alpha One: la tecnologia

Il display è uno schermo LCD da 5.5″ con tecnologia Amoled e una risoluzione di 2560×1440 pixel ed è protetto da un vetro Gorilla Glass 4.

Il sistema operativo Android Nougat 7.0 è gestito dal processore Qualcomm Snapdragon 820 con 4GB di RAM e uno storage di memoria interna che arriva fino a 64GB espandibile grazie a uno slot per microSD da 128GB.

Alpha One dispone di Dual-SIM slot, e di due altoparlanti stereo con supporto per la tecnologia audio surround Dolby Atmos e Dolby Digital Surround. Inoltre, utilizza due chipset Hi-Fi per una qualità sonora migliore sia nelle cuffie che negli altoparlanti esterni.

In dotazione c’è anche una fotocamera da 20 megapixel con una lente con apertura f/1.8 in grado di fotografare al meglio anche in condizioni di illuminazione insufficiente. La fotocamera dispone inoltre di un sistema ottico di stabilizzazione delle immagini per ridurre al minimo i fotogrammi sfocati. Grazie alla modalità automatica, la fotocamera migliora esposizione e bilanciamento dei colori per dare sempre foto di alta qualità.

Completano la dotazione di Alpha One una fotocamera frontale da 8 megapixel, un sensore biometrico per lo sblocco rapido tramite impronta digitale, e una batteria da 3250 mAh in grado di garantire una autonomia di 314 ore in modalità standby o 13 ore di conversazione.

Alpha One è disponibile alla vendita nei negozi più esclusivi o sul sito e-commerce di Tonino Lamborghini ad un prezzo di 1.900 euro.

Tonino Lamborghini Alpha One: la scheda tecnica

DISPLAY : AMOLED, 5,5 “, 2560х1440, capacitive, multitouch

CPU: Qualcomm Snapdragon 820, 4-core frequenza max 2.15 GHz, 64-bit

Acceleratore Grafico: Adreno 530, frequency 630 MHz

Sistema Operativo: Android 7.1

RAM : 4 GB

Memopria interna : 64 GB

Supporto Memory Card: MicroSDHC up to 128 GB

Connettività: GSM 900/1800 MHz || UMTS 900/2100 MHz

LTE 1, 2, 4, 18

SIM: Nano-SIM + nano-SIM (combined slot), Dual SIM Dual Standby (DSDS)

Interfacce: Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, NFC, Bluetooth 4.2

Navigazione: GPS, GLONASS

Fotocamera principale 20 Mp, PDAF + AF, OS images, apertura F/1.8

Fotocamera fronatle 8 Mp, apertura F/2.2

Sensori: luce, movimento, microgiroscopio, scanner biometrico

Connessioni: Minijack per cuffie, USB Type-C, doppio slot SIM card

Suono: Asahi Kasei Microdevices

DUAL HI-FI: AK4961 + AK4490

Batteria: 3250 mAh

Dimensioni: 54.1 x 77.6 x 9.3 mm

peso: 199.36 gr