Only Watch 2017: Harry Winston Ocean Big Date Only Watch

Harry Winston parteciperà a Only Watch 2017, l’asta di beneficenza a sostegno della lotta contro la distrofia muscolare di Duchenne, con l’Ocean Big Date Only Watch versione speciale dell’omonimo segnatempo. L’evento filantropico, organizzato sotto l’egida di S.A.S. il principe Alberto II di Monaco e ospitato da Christie’s, si svolgerà in data 11 novembre a Ginevra.

Icona della collezione Project Z, la serie che Harry Winston ha dedicato alle complicazioni meccaniche più raffinate dell’alta orologeria, l’Ocean Big Time è l’espressione di uno stile sportivo e prettamente maschile.

Harry Winston Ocean Big Date Only Watch: il design

La cassa 42 mm in oro bianco del nuovo Ocean Big Date Only Watch si distingue per la caratteristica indicazione decentrata delle ore e dei minuti e per la finestrella della grande data a ore 6. I dettagli gialli su quadrante e cinturino richiamano il colore tematico dell’edizione 2017 di Only Watch. Al fine di facilitare la lettura dell’orologio in condizioni di scarsa visibilità, inoltre, i particolari gialli che impreziosiscono le estremità degli indici delle ore, il logo di Harry Winston a ore 12 e la finestrella della grande data, sono rivestiti con un materiale luminescente che al buio risplende di un’intensa luce blu.

Il quadrante scheletrato rievoca armatura, travi, ponti e viti in acciaio che sostengono i grattacieli di New York, e, con i molteplici strati, crea un affascinante effetto tridimensionale. I ponti con decorazioni Côtes de Genève che lo costellano fanno da sfondo a 4 strutture con finitura nero opaco che fissano il disco delle ore e dei minuti e la finestrella della grande data. L’iconico Shuriken impreziosisce il modello a ore 6, sopra il contatore delle ore e dei minuti, mentre la metà inferiore del quadrante è dominata da due dischi girevoli indipendenti con i numeri visualizzati nella finestrella della grande data.

Harry Winston Ocean Big Date Only Watch: il movimento

Alimentato da un sofisticato movimento meccanico automatico con doppio bariletto e spirale piatta in silicio, l’orologio ha una riserva di carica di 72 ore. Il movimento, visibile anche dal fondello, è ornato da decorazioni Côtes de Genève e riceve l’energia necessaria dal rotore scheletrato in oro bianco.

Il modello dispone di un cinturino sportivo in caucciù e pelle di alligatore nero con impunture gialle. Il fondello a vista è inciso con l’iscrizione “Only Watch 2017 Unique Piece”.

Harry Winston Ocean Big Date Only Watch: la scheda tecnica

Nome: Ocean Big Date Only Watch

Referenza: OCEABD42WW001

Movimento Calibro: HW3206

Modello: Meccanico a carica automatica

Numero di componenti: 297

Numero di rubini: 35

Frequenza: 28.800 alternanze/ora (4 Hz)

Spirale: Spirale in silicio

Finiture: Rotore scheletrato oro bianco 18 carati, ponti con decorazione Côtes de Genève effetto soleil e trottoir a chiocciola, ponti decorati Côtes de Genève effetto soleil lato quadrante

Riserva di carica: 72 ore

Funzioni: Ore e minuti decentrati a ore 12, lancetta piccoli secondi Shuriken al centro, grande data con doppia finestrella a ore 6

Cassa: Oro bianco 18 carati

Dimensioni: Diametro 42,2 mm – Spessore 10,62 mm

Vetro: Zaffiro con trattamento antiriflesso

Fondello: A vista in vetro zaffiro

Impermeabilità: 10 bar

Quadrante: Scheletrato, contatore ore e minuti con bordo rodiato, indici in oro bianco 18 carati con rivestimento luminescente color giallo e bianco, griglia nera, logo smeraldo oro 18 carati applicato

Bracciale: Pelle alligatore nera con cuciture gialle, base in caucciù

Fibbia: Fibbia ad ardiglione oro bianco con chiusura déployante di sicurezza

Edizione limitata: Pezzo unico Collezione Harry Winston The Ocean Collection™