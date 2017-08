Oroscopo del Giorno Mercoledì 23 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 23 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Trascorri del tempo con qualcuno che ami oggi, Ariete, ma tieni le cose leggere e facili. Non andare troppo in profondità e non aspettare che gli altri sentano necessariamente le cose che ti senti. Potresti sentirti scoraggiato quando gli altri non ti daranno l’attenzione che pensi di meritare. Non prenderla personalmente. Gli altri potrebbero essere poco attirati. Non aspettarti grandi impegni né profonde conversazioni.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: L’amore è nell’aria per te, Toro. Sarai ricompensato in maniera straordinaria perché hai tante cose da offrire. Diffondi il tuo amore ovunque. Salta da un luogo all’altro e da persona a persona, ricevendo sorrisi di piacere. Metti da parte le tue preoccupazioni. Ci sono tutti i motivi per essere felici. Le risate ti tengono giovane.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Ti senti indeciso quando si tratta di una situazione romantica, Gemelli. Potresti farti domande su come procedere. Non essere sopraffatto da tutte le possibilità. Prendi le cose un passo alla volta. Più leggerai ogni piccolo gesto, più curioso sarai. Non correre in cerchio. Confronta i problemi.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose vanno benissimo nel dipartimento dell’amore oggi, Cancro. Prosegui progetti creativi in ambienti sociali. Più tempo spendi con gli altri, più sarai soddisfatto. Sei alimentato dall’energia degli altri. Trascorri il tempo con le persone che ami e sentirai un solido senso di autostima.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei occupato oggi, Leone. Mantieni la tua mente occupata con le attività di base che hai bisogno di fare. Puoi farlo facendo multitasking, scrivendo un piano e mettendolo in pratica. Non c’è carenza di cose che devono essere fatte in modo da smettere di procrastinare. Se ti senti attaccato da qualcosa, non aver paura di chiedere aiuto. Amici e collaboratori sono le tue più grandi risorse in questo momento.



VERGINE ⭐️ TOP: Adesso sei in un climax emotivo, Vergine. Le cose stanno arrivando ad un punto critico. Piccole questioni nelle tue relazioni che hai ignorato stanno tornando a perseguitarti. Non essere troppo paranoico. Il mondo intero non è là fuori per farti del male.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti confuso, Bilancia. Se è così, respira e rallenta. Essere frenetico ti farà funzionare solo in cerchio. Il tuo cuore e la tua mente sono ronzanti in tutte le direzioni, quindi cerca di sistemarti. Non hai bisogno di trovare soluzioni particolari. Cercare di organizzare le cose ti frusterà solo e ti farà sprecare il tuo tempo.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Abbraccia i tuoi cari, Scorpione. Lascia che il tuo cuore guidi la tua strada. Non cercare di combattere la fortuna che viene. Se si cerca di forzare la porta aperta, non si aprirà. Bussa dolcemente e si aprirà da sola. La tua mente è veloce oggi. Prendi le cose che si muovono in una direzione positiva. Salta sulla spirale in salita per il successo.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Ascolta gli uccelli oggi, Sagittario. Hanno una canzone per te e ti dicono di essere felice. Prendi tempo per fare cose che ti fanno sentire bene. Connettiti con persone creative e progetti che permettono di far brillare la tua anima artistica. Mantieni le cose leggere ed emozionanti. Può darsi che sia difficile prendere una decisione adesso, ma non lasciare che questo ti impedisca di essere produttivo.

CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è il potere dietro il tuo cuore, Capricorno, e potresti incontrare più forza del solito nel dipartimento dell’amore e del romanticismo. Questa è una buona giornata per fare un passo coraggioso verso qualcuno. Il fuoco interno brucia più luminosamente che mai. Condividi questo calore.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti come se il tuo cuore richiedesse un pò più di attenzione del solito, Acquario. Potrebbe essere una persona molto amata. Questa situazione sta causando tensioni in un rapporto importante. Se non sei attualmente coinvolto con qualcuno, è meglio. Le cose non sono sempre come sembrano.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Le cose vanno bene nella tua vita amorosa oggi, ma solo se lo permetterai. Devi prima aprire le braccia per dare e ricevere. Se le braccia sono larghe, sarà più difficile per le persone abbracciarti. Tieni le braccia libere per ricevere l’amore che ti serve. Ricorda che il dare è importante quanto il ricevere.