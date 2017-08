Oroscopo del Giorno Giovedì 24 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 24 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua mente è attiva oggi, Ariete. Si potrebbero avere intuizioni e sogni premonitori. Comunque potrebbero essere convulsi, stanno cercando di dirti qualcosa, forse del tuo rapporto con un amico o un partner di amore. Fai un elenco dei simboli e poi scopri cosa significa per te. I simboli di questi sogni sono probabilmente molto personali.



TORO ⭐️ TOP: Non è una buona giornata per stare insieme al tuo partner Toro, o persino parlare tanto al telefono. Mantieni le tue conversazioni brevi e organizza accordi in pochi giorni. Il tuo amico potrebbe essere in uno stato di agitazione e potrebbe offendersi anche con un tuo commento innocente. Ciò potrebbe causare una disputa sgradevole. Sii paziente!



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Alcuni congegni tecnologici che si utilizzano abbondantemente possono dare problemi oggi. Questo potrebbe rivelarsi frustrante per te. Rimani calmo e chiama un professionista per risolvere il problema. Pensa alla spesa come un contributo alla tua salute mentale.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Se sei single, puoi incontrare qualcuno nuovo e entusiasmante oggi. Potresti sentire che questo è il partner perfetto per te. Sii prudente! Questa meravigliosa nuova persona può avere problemi di denaro o essere geloso e possessivo. Vai avanti se lo ritieni giusto, ma con cautela e stai con i piedi per terra finché non sarai sicuro che questa persona sia giusta.



LEONE ⭐️⭐️TOP: Potresti avere un lavoro importante da fare a casa, ma i visitatori inaspettati potrebbero avere altre idee per la tua giornata. Non ti arrabbiare. Spiega cosa sta succedendo educatamente ma fermamente e fai accordi per incontrare i tuoi amici in seguito. Probabilmente capiranno…



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: La comunicazione elettronica potrebbe essere difficile oggi, Vergine. Tutto ciò che può andare storto potrebbe interessare: telefoni, e-mail, fotocopiatrici. Guidare un’auto potrebbe portarti in un traffico impossibile. Se hai davvero bisogno di parlare con qualcuno, la cosa migliore da fare può essere fare una passeggiata e andare a trovarli di persona.



BILANCIA⭐️ TOP: I problemi dei soldi potrebbero aumentare Bilancia, e potresti essere costretto a trovare un modo per affrontarli adesso. La situazione è temporanea. Rimuovi tutti i documenti per ora. Se aspetti un giorno fino a quando ti senti un pò meno stressato, potrai avere una maniglia migliore sulla situazione e manipolare il tuo budget per far funzionare tutto.



SCORPIONE ⭐️⭐️ TOP: Le tue quattro pareti potrebbero sembrare che ti stiano chiudendo oggi, Scorpione. Potresti sentirti impazzito se non uscirai per un pò. Ma le responsabilità potrebbero tenerti in casa comunque. È importante uscire. Fai una passeggiata veloce intorno al quartiere, esegui un incarico veloce, restituisci un libro alla biblioteca. Questo dovrebbe portare qualche sollievo, almeno per ora.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le improvvise intuizioni psichiche che sembrano importanti potrebbero arrivare oggi, Sagittario, ma potresti essere confuso sul loro significato. Questo potrebbe disturbarti oggi se non scrivi i tuoi pensieri. A volte il processo di registrazione delle tue idee può portare alla luce un nuovo significato. Domani le cose dovrebbero diventare più chiare.



CAPRICORNO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Tu e alcuni amici potreste spontaneamente decidere di fare qualcosa di avventuroso, Capricorno, come fare un viaggio fuori città. Questo potrebbe essere divertente. Assicuratevi di andare da qualche parte che uno di voi conosce abbastanza bene. Inoltre assicurati che gli altri sappiano dove sei così nessuno si preoccuperà.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le notizie di una rottura inaspettata di carriera potrebbero venire al tuo orecchio Acquario. Questo può essere eccitante e dovrebbe fare una grande differenza nella tua vita. Questa volta sicuramente richiede modestia. Se mostri troppo orgogliosi o entusiasmo, potresti provocare una certa invidia tra i tuoi colleghi. Salva la tua eccitazione per la tua famiglia.

PESCI ⭐️ TOP: Stai organizzando un viaggio a lunga distanza in aereo, Pesci? Posticipalo se puoi. Può finire per essere lento e noioso. Se devi viaggiare, preparati per ritardi, bagagli perduti o maltempo. Arriva in aeroporto in anticipo e prendi qualche materiale di lettura. Se stai pianificando un viaggio, non confermare le disposizioni o gli stessi effetti potrebbero essere applicati quando si viaggia. Aspetta alcuni giorni.