Pebble Beach 2017: Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Presentata al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2017 la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

A distanza di un anno dalla presentazione della Vision 6 ecco che il brand luxury del Gruppo Daimler ha presentato al Concorso di Eleganza di Pebble Beach 2017 la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, prototipo di una vettura coupé elettrica di lusso e dalle dimensioni esagerate.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: il design esterno

Lunga ben 5.7 metri e larga 2.1, la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet trae l’ispirazione delle linee stilistiche dal mondo della nautica. La verniciatura della carrozzeria è infatti un elegante colore blu denominato Nautical Blue Metallic. Numerose le cromature, mentre un cofano lunghissimo, un mini parabrezza inclinato e una lunga coda ne caratterizzano il design.

Il frontale imponente è composto da un ampia mascherina cromata, decorata da tratti verticali, che ingloba sottili gruppi ottici a tecnologia a LED. Sulle fiancate risaltano i cerchi in lega da 24 pollici a raggi multipli con un mono dado di fissaggio in oro rosa, materiale pregiato che ritroviamo anche nell’abitacolo.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: il design interno

L’allestimento interno mostra un pavimento in legno la selleria in pelle nappa di colore bianco, dettagli in oro rosa sul cruscotto e fibre ottiche blu a livello del tunnel centrale che regalano un tocco high-tech.

La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet è equipaggiata con un evoluto sistema multimediale che dispone di un concierge virtuale per la gestione dei servizi di bordo, le cui informazioni sono proiettate su due diversi head-up display.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: propulsione e autonomia

Il sistema di propulsione è interamente elettrico alimentato da un pacco batterie da 350 kW. E’ composto da 4 motori elettrici, uno per ogni ruota, in grado di erogare 750 CV complessivi.

Questo valore di potenza consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 Km/h in 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h autolimitata.

L’autonomia dichiarata dalla casa è di circa 500 km, mentre grazie a un sistema di ricarica ultrarapida, bastano soli 5 minuti per ottenere una autonomia di 100 km.