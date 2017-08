Oroscopo del Giorno Venerdì 25 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 25 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Un amico potrebbe sembrare lontano oggi, Ariete, e probabilmente non avrà più comunicazione con te. Non saltare alla conclusione che il tuo amico ce l’ha con te. Se c’è qualcosa, questa persona è probabilmente preoccupata per il suo lavoro. Basta comportarsi come al solito. Il tuo amico parlerà quando sarà il momento giusto.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Stai raccogliendo alcuni sentimenti inquietanti da un amico che vive lontano, Toro? Si può chiedere se c’è qualcosa che non va nella vita di questa persona. Forse è meglio fare una chiamata al tuo amico. Probabilmente scoprirai che tutto ciò che lo disturba è una cosa da poco e nulla che non può essere affrontato!



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il mercato azionario sta prendendo nuovamente piede? È questo che preoccupa per i tuoi investimenti? Rilassati! La situazione è probabilmente temporanea e le tuee azioni e obbligazioni probabilmente riconquisteranno il loro valore precedente, se non lo supereranno. Tuttavia, questo non è un buon giorno per fare nuovi investimenti o addirittura per aprire un conto bancario. Aspetta alcuni giorni..



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Il tuo partner potrebbe avere alcuni conflitti con i colleghi di oggi, Cancro, e può sembrare lontano e preoccupato. Il problema potrebbe passare, ma il tuo partner oggi non sarà in grado di ascoltare nessuna rassicurazione. Basta chiarire che sei lì se necessario. Il tuo amato dovrà accettare solo questo.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La reclusione che hai subito di recente può farti sentire un pò sotto tono, Leone. Evita caffè e altri stimolanti. Prova a dormire, se puoi. Troppo stress nella tua vita certamente non ti sta aiutando. Questo malessere potrebbe passare a mezzogiorno, ma devi chiederti perché ti senti così e trovare un modo per cui non ricapiti.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le sensazioni di amore potrebbero essere così travolgenti oggi che potresti scoppiare in lacrime, Vergine. Potrai sperimentare una grande passione sensuale, quindi organizza una serata intima. Se non è possibile, non saltare alla conclusione che il tuo partner non ti desidera più. Se ti dice di essere occupato, probabilmente è vero.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Oggi le pareti potrebbero sembrare chiudersi intorno a te, e sei ansioso di uscire Bilancia. Non lasciare che questo si trasformi in un problema importante. Trova un compromesso. Vai a cena e poi torna a casa a guardare la TV. Goditi il tuo tempo! Se sei single, esci e confonditi tra la folla.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcune notizie meravigliose possono venire a te oggi, Scorpione, e questo potrebbe mandarti in una tale eccitazione che sarà difficile concentrarsi sulla situazione! I tuoi amici e i tuoi cari probabilmente capiranno. Ma ad un certo punto dovrai scendere sulla Terra! Fai una passeggiata e liberati da questa eccitazione. Potrebbe essere proprio quello di cui hai bisogno.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un amico o un collega può pagarti una piccola somma di denaro che ti deve. Sarai entusiasta, ma potresti sentirti un pò colpevole di averlo speso per qualcosa di frivolo, invece di metterlo da parte per le tue bollette. Non sentirti in colpa. Non è tanto denaro, e tu hai diritto ad una piccola frivolezza di tanto in tanto. Fallo!

CAPRICORNO ⭐️⭐️TOP: La tua casa può sembrare solitaria oggi, Capricorno, e l’amore può sembrare assente. Un membro della famiglia, forse il tuo partner, potrebbe essere via per la notte, rendendo il posto sembra molto più freddo e più vuoto di quello che è normalmente. Questa non è una buona notte per rimanere a casa. Esci e vai a trovare un amico. Devi mantenerti occupato finché il tuo partner non ritorna.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei preoccupato oggi, Acquario? Qualcosa che significa molto per te potrebbe richiedere una certa considerazione in modo da poter essere più tranquillo del solito. Le persone che ti amano potrebbero pensare che tu sia malato, sconvolto o addirittura arrabbiato. Parla con loro di quello che ti passa per la mente. Fagli sapere che sei tranquillo. Ciò dovrebbe alleviare le loro paure e potrebbero anche essere in grado di aiutarti.

PESCI ⭐️⭐️ TOP: Potresti avere preoccupazioni per i soldi oggi. Non ci può essere alcun motivo reale. Potresti semplicemente sbattere la testa su possibili problemi. Questo è un esercizio inutile. Prendi le giuste misure per evitare questa contingenza se lo desideri, ma non perdere tempo preoccupandoti. Non vale la pena stressarsi.