Ulysse Nardin Executive Moonstruck Worldtimer: la semplicità attraverso l’eloquenza dell’orologeria

Leonardo da Vinci disse che la semplicità è la forma ultima di sofisticazione e Ulysse Nardin ha fatto di questo assunto la pietra miliare della propria filosofia. Il segnatempo Ulysse Nardin Executive Moonstruck Worldtimer è infatti il solo orologio ad indicare con semplicità i movimenti di luna e sole in relazione alla Terra, così come la mappa delle maree.

Ulysse Nardin Moonstruck Worldtimer: il movimento solare

L’Ulysse Nardin Executive Moonstruck Worldtimer ricrea sul quadrante il movimento apparente del sole intorno alla terra. Il suo movimento celeste, così come viene visto dalla terra, è diverso da qualsiasi altra indicazione offerta da un orologio astronomico. Questa visualizzazione nasconde un meccanismo sofisticato che fornisce un’indicazione estremamente accurata. Al centro del quadrante, l’Emisfero Settentrionale è rappresentato così come viene visto dal Polo Nord. Le ore sei a Londra rappresentano il meridiano di Greenwich, che segna il Greenwich Mean Time. Tre dischi concentrici ruotano interno a questa mappa del mondo fissa. Il circolo esterno riproduce un simbolo che rappresenta il sole.

Questo disco solare, che complete un’intera rivoluzione in 24 ore, passa su un’indicazione di 24 fusi orari ed è fornita di un indicatore giorno/notte. Questi marcatori controllano la funzione Ore del mondo, consentendo a chi indossa l’orologio di leggere contemporaneamente l’ora di 24 diverse città scritte sul rehaut interno.

Ulysse Nardin Moonstruck Worldtimer: le fasi lunari

Per quanto riguarda la luna, essa appare su un’orbita inferiore. Due dischi lavorano insieme: nella parte superiore, il primo funziona come una finestra circolare che mostra la posizione del satellite terrestre; sotto, il secondo disco, in oro, mostra i cambiamenti delle fasi di luna. Separando questo display unico in due parti rotanti, Ulysse Nardin ha raggiunto un tale livello di precisione che il ritardo di tempo per ogni mese lunare è di soli 5.67 secondi al giorno, 1 giorno in 40 anni.

Ulysse Nardin Moonstruck Worldtimer: il calibro UN-106

Equipaggiato con tecnologia al silicio, e realizzato in-house, il calibro automatico UN-106 alloggiato nell’Ulysse Nardin Moonstruck Worldtimer offre anche la funzione di data, su un binario che circonda la mappa del mondo. I pulsanti a ore 8 e a ore 10 permettono a chi lo indossa di regolare velocemente il tempo avanti o indietro di un’ora, funzione molto pratica quando si viaggia o quando si passa all’ora solare.

Ulysse Nardin Moonstruck Worldtimer: scheda tecnica

Referenze 1069-113/01 – 1062-113/01.

Edizione Limitata a 100 esemplari.

Movimento Calibro UN-106.

Scappamento e spirale in silicio, 28.800 alt/ora.

Ricarica Automatica con riserva di carica di circa 50 ore.

Funzioni: Orologio astronomico. Indicazione della posizione del Sole e della Luna in relazione alla Terra. Indicazione delle Fasi lunari. Indicazione delle maree. Funzione Ore del Mondo per 24 città. Ore, minuti, data. Regolazione rapida dell’ora con dispositivo rapido brevettato.

Cassa Platino o oro rosa 18 kt.

Quadrante Blu, motivo: Terra, dischi concentrici.

Corona Avvitata di sicurezza.

Diametro 46 mm.

Impermeabilità 100 m.

Vetro Cristallo zaffiro antiriflesso.

Fondello Cristallo zaffiro.

Cinturino Pelle con chiusura deployante.