Oroscopo del Giorno Lunedì 28 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 28 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Se ti sei sentito debole ultimamente Ariete, un aumento di potenza interiore potrebbe spingerti in cima adesso e farti sentire nuovamente forte e sano. Potresti decidere di finire i compiti incompiuti intorno a te oggi. Non dimenticare di divertirti, però. Sfrutta al meglio la tua energia nuova.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un impulso di passione potrebbe dominare la tua giornata, Toro. Una serata intima con un amante sarebbe una buona idea. La passione creativa è anche forte e si può colpire con improvvisa ispirazione, forse influenzata da luoghi lontani. Non aver paura di sottrarre tempo ai tuoi lavori domestici per perseguire questa ispirazione. La creatività è altrettanto importante.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Una serata romantica a casa con il tuo partner potrebbe portarvi ad essere più vicini. Le tue emozioni sono intense in questo momento, quindi devi usare la tua intuizione per giudicare esattamente i tuoi sentimenti. Potresti anche scoprire una passione intellettuale. Potresti scoprire un nuovo campo di interesse e vorrai seppellirti a casa studiandolo per ore.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le informazioni ricevute da lontano potrebbero eccitare la tua passione e vorrai saperne di più su un qualcuno. Potresti essere ispirato ad utilizzare la tua nuova conoscenza in un progetto che include un partner. La tua mente è estremamente in sovraccarico in questo momento, quindi se affronti decisioni importanti, questo è il giorno giusto per seguire il tuo cuore. Non stupirti se scoprirai anche le tue capacità telepatiche!



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Le questioni del denaro sono probabilmente avanzate oggi attraverso l’intuizione e il potere interiore, Leone. Le tue idee potrebbero portare qualche soldo extra. Non lasciare che qualcuno parli finché non conosce i fatti. Potresti anche riscoprire un talento trascurato che potresti trovare abbastanza utile in questo momento.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un impulso di potere interiore potrebbe farti muovere le montagne, Vergine. Se stai contemplando un corso di azione che gli altri credono impossibile, è il momento per farlo funzionare. Le questioni relative alla carriera, ai romanzi e ai progetti creativi potrebbero essere notevolmente avanzati con un attento sforzo da parte tua. Annota le tue idee, prendi in considerazione tutte le contingenze e passa avanti!



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Le memorie del tuo passato potrebbero risorgere. Potresti chiederti perché stai pensando improvvisamente a loro, ma probabilmente rappresentano un rilascio di vecchi slanci emotivi che ti stanno tenendo ancorato al passato. Nel pomeriggio dovresti sentirti più focalizzato, determinato e pronto ad affrontare qualsiasi cosa. Questo è sicuramente un grande giorno per avviare nuovi progetti o completarne di vecchi.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi rappresenta un inizio in molti modi. Un amico del passato potrebbe riapparire nella tua vita, Scorpione, e portare ricordi piacevoli e sconcertanti. Non ti preoccupare troppo. Questo rappresenta probabilmente una versione molto necessaria. Puoi anche essere coinvolto in un gruppo che incarna obiettivi di cui sei appassionato. Potresti anche incontrare nuovi amici. Aspettati alcune sorprese da tutti i lati!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Le emozioni potrebbero correre oggi, Sagittario. Qualcuno nel tuo entourage può avere un problema con una figura dell’autorità, e potrebbero emergere questioni politiche. Potresti sentirti potente in questo momento. Tuttavia, è meglio rimanere fuori da qualsiasi cosa politica e condividere quel potere e la passione nel tuo progetto. Questo è molto più probabile che porti risultati positivi.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️TOP: La tua curiosità è particolarmente vivace al momento. Potresti anche considerare l’avanzamento della tua istruzione in qualche modo, specialmente perché nuovi interessi ti stanno stimolando già da qualche tempo. Nuovi amici in campi affascinanti potrebbero aver iniziato a pensarci. Questo è un buon momento per esaminare questo aspetto.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: La tua intuizione è aumentata fino al punto in cui ti senti come un lettore di mente, come da poter dedurre i pensieri e le motivazioni di persone che non hai mai incontrato prima. Potresti decidere di mettere in atto questa capacità e lavorare avanzando la tua condizione finanziaria. Fai questo se puoi con logica. Le tue osservazioni sono probabilmente corrette!

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Dovresti sentirti particolarmente appassionato in questo momento, Pesci, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. Le relazioni romantiche sicuramente richiedono una serata insieme! Le partnership professionali e creative richiedono un nuovo progetto a cui credi fortemente. Guarda agli eventi in altri stati o paesi stranieri. Qualcosa iniziato in luoghi lontani potrebbe catturare la tua immaginazione.