Bavaria C65: la nuova ammiraglia Bavaria Yachts

Bavaria C65: la nuova ammiraglia delle barche a vela di Bavaria Yachts

Dopo la presentazione della C57 avvenuta in primavera, Bavaria Yachts ha presentato la Bavaria C65, la barca a vela più grande mai realizzata dal costruttore tedesco e nuova ammiraglia della gamma C-Line.

Con una lunghezza di 19.45 metri e una larghezza di 5,40 metri, la Bavaria C65 vista dall’esterno sembra sottile e affusolata. In realtà sotto coperta nelle varie versioni di layout la barca offre spazi decisamente generosi.

Bavaria C65: il design esterno

La Bavaria C65 è un capolavoro in termini di design, ingegneria e tecnologia. Le linee pulite dello scafo, il ponte piatto e un’ampia superficie velica svelano la vocazione sportiva della barca sin dalla prima occhiata.

Le grandi finestrature si inseriscono perfettamente nelle linee dello scafo in acciaio e carbonio e regalano un aspetto dinamico. A poppa, la grande piattaforma che ingloba il garage per il tender o i water toys è il luogo ideale per accedere all’acqua o per godere di un bagno sole.

La pala del timone è doppia e il pozzetto dispone due sedute a C disposte attorno a due tavoli abbattibili e, ai lati dell’accesso alla sottocoperta, due aree prendisole.

Bavaria C65: il design interno

Il layout interno è completamente personalizzabile e selezionabile tra tre versioni. La prima si compone di tre cabine doppie, ognuna dotata di bagno con doccia dedicato, con la suite armatoriale posizionata a prua dove si trova anche la cabina doppia con cuccette sovrapposte dell’equipaggio. La cucina è a prua del quadrato che dispone il tavolo da carteggio e due divani intorno a un tavolo. La seconda versione prevede una cabina aggiuntiva a due cuccette che sostituisce una doccia, la terza invece ha un’area di lavoro sempre situata in quella posizione. Esiste anche una versione che prevede un’ampia calavele al posto della cabina equipaggio.

L’allestimento interno del Bavaria C65, realizzato con materiali di qualità, è ben illuminato dalla luce solare grazie alle ampie finestrature laterali dello scafo.

Bavaria C65: scheda tecnica

Lunghezza fuori tutto: 19,45 m

Lunghezza al galleggiamento: 17,90 m

Baglio: 5,40 m

Dislocamento: 25 t

Pescaggio: 2,6o – 3,50 m

Zavorra: 6,5 t

Altezza dell’albero sull’acqua: 29,30 m

Superficie randa: 118,00 mq

Superficie fiocco autovirante: 77,oo mq

Superficie genoa: 106% 95,00 mq

Superficie Code Zero: 185,00 mq

Superficie Gennaker: 288,00 mq

Capacità serbatoi acqua dolce: 1300 l

Capacità serbatoio carburante: 900 l

Motorizzazione: Yanmar 81 kW/110 cv