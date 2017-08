Oroscopo del Giorno Giovedì 31 Agosto

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Giovedì 31 Agosto. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le relazioni dovrebbero andare bene per te, Ariete. Dovresti essere in grado di trovare la stabilità emotiva quando costruisci un rapporto con qualcuno di cui ti fidi. Non scoraggiarti se questa persona tende ad allontanarsi. Il tuo amico ti sta dando spazio per respirare e crescere.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Allunga la giornata alzandoti prima del solito, Toro. Anche se può essere difficile lasciare la comodità del tuo letto, le ricompense saranno molte. L’energia celeste ti invita ad alzarti e ad aderire alle attività della giornata. Sarai molto più produttivo e terminerai molti compiti entro fine giornata.



GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Forse stai cercando di aggrapparti a qualcosa che non vuole stare fermo, Gemelli. È come cercare di afferrare un pesce bagnato. Più lo stringi, più scivolerà dalla tua presa. Il trucco è quello di essere più strategico e meno frenetico. Potresti anche considerare l’idea di lasciare andar via il pesce. Non è il tuo.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Nel complesso, questa dovrebbe essere una giornata piacevole, Cancro, e sarai riconosciuto correttamente per la persona che sei. Potresti sentirti come un regalo, perciò non esitare ad indossare il tuo abbigliamento più regale. Mantieni un punto di vista indipendente quando ti viene chiesto di gestire il tuo castello. Sii creativo e permissivo.



LEONE ⭐️ TOP: La frustrazione può essere alta oggi, Leone, ma le cose dovrebbero migliorare verso sera. Una volta affrontato un problema, lascialo riposare. Non c’è bisogno di continuare a rivivere una vecchia controversia solo perché vuoi dimostrare di avere ragione. Se la gente non è ragionevole la prima volta, probabilmente non lo sarà neanche la seconda o la terza volta.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le cose oggi potrebbero andare così bene che non noterai nemmeno quanto sia fantastico questo momento. Siediti e prendi un momento per apprezzare la tua fortuna. Gli altri graviteranno naturalmente intorno a te, e tu sembrerai sempre avere le giuste risposte alle domande.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Fai attenzione a pianificare troppo le cose, Bilancia. Lascia la mattina aperta per atti spontanei e eventi casuali. Lascia che la struttura del pomeriggio si evolva lentamente in base agli eventi del mattino. Non c’è bisogno di costruire Roma in un giorno. Goditi una piacevole mattina e scopri se puoi convincere qualcuno a portarti la colazione a letto. Questo è il modo perfetto per iniziare la giornata.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Tieni l’autostima positiva Scorpione. Questo è uno di quei giorni in cui ti verrà presentata una situazione in cui potrai dimostrare il tuo coraggio e la tua mente indipendente. Usa il tuo spirito potente per superare ogni timore. Non c’è ragione di dubitare di te ora. Sentiti libero di appoggiare le tue cose.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Emozionalmente, sarà difficile prendere decisioni su qualsiasi cosa anche se ti senti chiamato a farlo. Ci sono tante scelte e le vuoi esaminare tutte. La buona notizia è che ti dovresti sentire molto più chiaro e stabile da sera. Tieni duro.

CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️TOP: L’indipendenza è la chiave per te, Capricorno, quindi anche se non può essere il Giorno dell’Indipendenza, sarai libero di festeggiare comunque. Ringrazia tutte le libertà che hai e assicurati di sfruttarle. Tu sei la tua entità con una forte forza vitale capace di qualcosa. Raccogli il tuo spirito, monta il tuo cavallo, e vai in bicicletta all’avventura.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Le cose potrebbero essere instabili per te questa mattina, ma miglioreranno un pò alla fine della giornata. Se ti è possibile, dormi questa mattina. Ottieni una piena quantità di riposo in modo da poter godere appieno dell’ultima parte della giornata. Questo ti lascerà con molta energia in modo da poter sfruttare al meglio la tua notte con qualcuno di speciale.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Assicurati di avere una dose uguale tra dare e prendere, Pesci. Se qualcuno ti fa un complimento oggi, accettalo con grazia, invece di spazzarlo via come qualcosa di inutile. Allo stesso tempo, sii generoso con i tuoi complimenti verso gli altri. Non costa niente e ne vale la pena.