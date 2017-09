Yacthing Festival Cannes 2017: Amel 50, sloop rivoluzionario

Yacthing Festival Cannes 2017: debutto per Amel 50, sloop rivoluzionario

I cantieri navali Amel hanno fornito le anticipazioni di Amel 50, nuova barca a vela che verrà presentata ufficialmente in occasione dello Yachting Festival di Cannes 2017 (12-17 settembre).

Amel 50 riflette pienamente lo spirito anticonformista che ha permeato i 53 anni di attività del produttore francese. Innanzitutto si tratta di uno sloop, tipologia di imbarcazione che Amel non ha più prodotto da lontano 1989 con il modello Santorin, e, soprattutto, il design esterno dell’imbarcazione esprime una vocazione alle lunghe crociere.

Amel 50: il design esterno

Lunga fuori tutto 15,51 metri, Amel 50 mostra una prua possente, una linea di galleggiamento allungata e un baglio massimo che si estende fino a poppa per assicurare stabilità in navigazione e confort ai passeggeri. Questo tipo di configurazione ha reso necessario quindi l’utilizzo del doppio timone per garantire una facile manovrabilità, ma ha reso possibile l’implementazione di una ampia area prendisole posteriore dotata di beach club per semplificare l’accesso da e verso il mare.

Firmato dalla coppia Berret / Racoupeau il nuovo sloop mantiene però alcuni tratti tipici delle barche a vela Amel, come il pozzetto centrale con la cabina di pilotaggio posizionata a fianco del boccaporto e dotata di copertura fissa.

Tra le dotazioni di bordo troviamo controlli centralizzati nel pozzetto, winch elettrici avvolgifiocco, fiocco autovirante e tienti in materiale rigido per garantire maggior sicurezza durante la navigazione.

Amel 50: gli interni

Anche il layout interno dell’Amel 50 riflette appieno la vocazione crocieristica dell’imbarcazione. In grado di ospitare fino a sei persone, dispone di due ampie cabine dotate di letto matrimoniale e di una cabina con due letti a castello. Gli ambienti risultano ampi e ben attrezzati con numerosi armadi e divani. La cucina posizionata a dritta offre uno spazio per lavorare molto generoso e offre un’ottima ergonomia.

Amel 50 effettuerà il suo debutto mondiale in occasione del Salone Nautico di Cannes 2017, ma ha già ricevuto la nominaton allo “European Yacht of the Year” per la categoria luxury cruiser.

Amel 50: la scheda tecnica

Progettista: Berret / Racoupeau

LOA: 15.51 m

Lunghezza totale 16.50 m

Lunghezza al galleggiamento: 14.50 m

Larghezza: 4,75 m

Peso 18,75 t

Altezza albero: 22.5 m

Superficie velica randa: 62.0 mq

Superficie velica genova: 64.0 mq

Superficia velica fiocco : 24.0 mq

Motorizzazione: 1 Volvo Penta / 110 CV

Capacità serbatoio carburante: 675 l

Capacità serbatoio acqua : 600 l