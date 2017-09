Oroscopo del Giorno Lunedì 4 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 4 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️ TOP: Potresti avere a che fare con la disapprovazione oggi, Ariete. Ciò probabilmente proviene da qualcuno che vedi come figura superiore o autorità, forse un genitore o un insegnante. E’ importante ascoltare, se ciò che hanno da dire coinvolge la tua vita personale e il tuo modo di vivere. Non importa quello che fai, qualcuno disapproverà comunque qualcosa!



TORO ⭐️⭐️ TOP: Prendersi del tempo è essenziale per tutti, Toro, ma riconosci che isolarsi è malsano. Se ti chiedi perché stai prendendo questa direzione e ti rispondi che stai evitando qualcosa o qualcuno, allora devi riconsiderare i tuoi progetti. Le cose peggioreranno in queste condizioni.

GEMELLI ⭐️⭐️ TOP: Attenzione al mostro con occhi verdi oggi, Gemelli. Molte situazioni che causano gelosia nascono da insicurezza. Se non sei sicuro nel tuo lavoro, nella tua relazione o nella famiglia e ti senti minacciato da qualcun altro, è tempo di dare un’occhiata al motivo. Cerca le risposte piuttosto che evitarle.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentirti insicuro sul tuo aspetto oggi, Cancro. Questo può essere un ciclo vizioso e il risultato finale è quasi sempre negativo. Piuttosto che raccogliere i pezzi, trova i modi per accettare il tuo aspetto. Che sia il tuo peso, l’età o qualsiasi altra cosa, se non accetti come sei, troverai sempre qualcosa di sbagliato, non importa quante modifiche apporterai.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: La gelosia potrebbe indurirti la testa oggi, Leone. La chiave per affrontare è capire perché ti senti insicuro. Se sei geloso del tuo partner, perché lo sei? La fiducia è un problema? Se questo problema si presenta al lavoro, è perché non ti senti riconosciuto per i tuoi contributi? Esamina la causa della gelosia. È quasi sempre un sintomo di un problema più profondo.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le arti e gli artigiani possono avere il tuo interesse, Vergine. Probabilmente corre molto forte in te una vena artistica. La creazione può essere molto soddisfacente, sia nel processo che nel prodotto finito. Permettiti l’opportunità di esplorare questa parte di te. L’energia del giorno si presta molto alle tue abilità.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: L’incontro con gli altri può rivelarsi impegnativo oggi, Bilancia. Gli aspetti planetari possono farti isolare. Potresti sentirti impaziente e facilmente infastidito. Se è così, rimani solo se puoi. La pazienza è quello che serve. Evita il conflitto.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le influenze planetarie del giorno potrebbero aumentare la tua sensibilità su tutto, compresi i tuoi sentimenti. Piangi se ne hai bisogno, può essere purificante per te. Cercate di non danneggiarti troppo, perché le cose andranno meglio da domani. Prenditi cura di te oggi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Il pensiero ossessivo può essere qualcosa che devi evitare oggi, Sagittario. Le aree comuni per questi comportamenti sono nella ricerca di soldi, potere, successo e romanticismo. C’è una linea sottile tra la determinazione e l’ossessione. Se si fissa la stessa cosa ogni giorno, potrebbe essere il momento di parlare con qualcuno. Un esperto può aiutarti a vedere quello che non vuoi vedere.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Non agire impulsivamente oggi, Capricorno. Guarda prima di saltare! Passa dalle decisioni ai progetti, ai contratti. Leggi i giornali più di una volta. Quando si tratta di relazioni, evita di fidarti troppo rapidamente.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: È tempo di attuare un approccio più drastico per risolvere un problema? Se hai fatto diversi tentativi di risolvere il problema senza alcun risultato, ci potrebbe essere ancora qualcosa da considerare. Confida qualsiasi idea ad un amico fidato.

PESCI ⭐️⭐️⭐️TOP: Tocca la tua creatività per sbloccare le tue emozioni oggi, Pesci. Questo può essere uno strumento molto potente, più di quanto tu non creda. La creatività è una parte importante di te, quasi grande come la comunicazione. Le tue emozioni sono legate a queste e interagiscono sotto la superficie. Esprimiti attraverso la creatività.