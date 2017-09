Oroscopo del Giorno Venerdì 8 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 8 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️ TOP: Qualcuno potrebbe avvicinarsi oggi offrendoti un’opportunità per aumentare il tuo reddito, che può sembrare troppo bello per essere vero. Potrebbe essere vero tutto quello che dicono, Ariete, ma guarda i fatti prima di fare promesse. Non può essere tutto come sembra! Oggi non è una buona giornata per impegnarsi in investimenti di qualsiasi tipo. Attendi alcuni giorni, ripensa nuovamente all’idea e vedi se funziona.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualunque sia la tua situazione, Toro, oggi potresti incontrare qualcuno di eccitante che attira una potente attrazione romantica all’interno di te. Questo può essere delizioso e non c’è ragione per cui non ne dovresti godere, ma sii un pò cauto prima di intraprendere qualsiasi azione. Scopri meglio questa persona prima di decidere qualsiasi tipo di coinvolgimento, casuale o serio.



GEMELLI ⭐️ TOP: Situazioni fastidiose che si presentano oggi potrebbero farti sentire stressato, Gemelli. Un improvviso desiderio di fuga potrebbe entrare nella tua mente. Fai attenzione a non risolvere le tue frustrazioni con il sovraccarico di cibo o di bevande. Questo potrebbe solo rendere la situazione peggiore. Fai una lunga passeggiata per sgomberare la testa e guarda un film.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le mail oggi potrebbero non arrivare o potresti essere bloccato da chiamate infinite. Potresti smettere di provare, ma non abbandonare. Trova qualcosa da fare mentre stai aspettando. Alla fine stabilirai un contatto. Quello che devi discutere con questi amici potrebbe rivelarsi gratificante su più livelli.



LEONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Discussioni tra i membri della famiglia potrebbero guidarti a fuggire e gettarti a capofitto nel tuo lavoro, in particolare con progetti creativi di qualche tipo. Questo potrebbe essere il giusto cammino di azione, Leone. La situazione non è permanente. Nel frattempo il tuo lavoro ti darà la soddisfazione e forse anche l’avanzamento.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Non aspettatevi molto fortuna con i computer oggi, specialmente quando si tratta di scrivere o di comunicare con gli altri. I malfunzionamenti con la tecnologia potrebbero peggiorare per tutto il giorno. Se vuoi ricevere un messaggio ad un amico, il modo migliore potrebbe essere quello di fargli visita personalmente! Sforzi creativi potrebbero essere ostacolati allo stesso modo. Oggi è un ottimo giorno per ricadere su una vecchia penna e una buona carta.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi le vostre finanze personali o fattori economici in generale potrebbero influenzare indirettamente la tua giornata. Non preoccuparti. Controlla i fatti prima di agire. La situazione potrebbe essere reale, ma è più probabile che sia il prodotto di un giornalismo spropositato. Non credere a tutto quello che leggi.



SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Un forte desiderio di un nuovo amore, sia con un nuovo o attuale partner, potrebbe rivelarsi schiacciante oggi, Scorpione. Potresti essere tentato di fare tutto ciò che serve per raggiungerlo. Non spingerti troppo avanti, non è il giorno giusto! Potrebbe causare problemi. Guarda un film romantico o leggi un romanzo. Cerca quello che vuoi tra un pò di giorni. Dovresti avere risultati migliori!



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Qualcuno a cui tieni molto potrebbe essere in uno stato d’animo difficile. Non lasciare che la tua sensibilità prenda il sopravvento Sagittario. Non offenderti per ciò che questa persona potrebbe dirti in un momento di stress. Cerca di intuire e capire il momento che sta vivendo l’altro. Questo potrebbe rafforzare il vostro rapporto.

CAPRICORNO ⭐️⭐️TOP: Un incontro inaspettato con un amico potrebbe farti vivere le forti emozioni che il tuo amico sta vivendo. Una maggiore consapevolezza psichica potrebbe indurti a prendere i pensieri e le sensazioni degli altri in modo più forte del solito. Questo dovrebbe aumentare la tua comprensione della persona, ma fai attenzione a non rivelarlo a meno che non ti venga chiesto. Puoi provare troppo per il tuo amico in questo momento.



ACQUARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi potresti avere un forte desiderio di indipendenza dai confini di un lavoro, dalla vita familiare o da un rapporto che non funziona più. Potresti avere delle idee oltraggiose per cambiare lavoro, muoverti o trovare un nuovo partner. Queste idee potrebbero essere più funzionali di quanto sembrano, ma non è il momento di prendere decisioni. Attendi alcuni giorni e poi prendi in considerazione le tue idee.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Una lettera amabile o una dolce telefonata potrebbero arrivare da qualcuno di caro che vive lontano. Questo dovrebbe essere delizioso, Pesci, ma le frustrazioni che derivano dalla separazione potrebbero farti pensare a fare un viaggio per visitare la persona amata. Questo potrebbe essere una buona idea, ma non fare nessuna promessa per ora. Attendi qualche giorno e vedi se è possibile.