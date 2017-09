Oroscopo del Giorno Lunedì 11 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Lunedì 11 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️ TOP: Malfunzionamenti da parte di computer, bancomat e sistemi telefonici potrebbero interferire con transazioni finanziarie oggi, Ariete. Potrebbe essere necessario pagare per gli acquisti con contanti o assegni. Questo non è un buon giorno per iniziare o completare le transazioni finanziarie più importanti. Adesso c’è troppa confusione. Aspetta alcuni giorni.



TORO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi si può sentire un potente bisogno di stare con gli amici, Toro, ma una volta che li cercate, non puoi godere molto della loro compagnia. Potrebbe essere meglio prenderti un pò di tempo per te, forse andare ad un allenamento. Questo ti permetterà di fare un pò di esercizio e di aumentare la fiducia in te stesso.



GEMELLI ⭐️⭐️ Oggi i membri della famiglia potrebbero essere meno onesti di te, Gemelli, in particolare per quanto riguarda il lavoro intorno alla casa. Non sorprenderti se senti delle scuse! Potrebbe essere irritante, ma non lasciarti innervosire. Fai qualcosa che ti piace.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti voler avviare un nuovo progetto creativo Cancro e molte idee potrebbero galleggiare nella tua testa. Tuttavia, potresti non essere in grado di decidere quale ti piace più o come trasformarla in realtà. Siediti, elenca le possibilità e poi fai qualcosa di diverso. Pensaci domani. Può essere difficile concentrarti su qualsiasi cosa in questo momento.



LEONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Alcune attrezzature a casa che di solito dai per scontate potrebbero funzionare male oggi, Leone. Più di una macchina potrebbe non funzionare così come normalmente fa. Questo potrebbe rivelarsi frustrante, ma non essere impaziente e non risolverlo da solo. Chiama un professionista o le cose potrebbero diventare ancora più insidiose di quello che sono.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tue apparecchiature di comunicazione potrebbero non funzionare bene oggi. Se è assolutamente necessario raggiungere qualcuno, forse il miglior modo d’azione è saltare in auto e visitarli di persona se vivono nelle vicinanze. Altrimenti, dovresti aspettare che tutto funzioni nuovamente. Non rinunciare alla tecnologia.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: La confusione circonda oggi le questioni finanziarie, Bilancia. Qualcuno vicino a te potrebbe essere colpito da spese impreviste e questa persona potrebbe chiedere un prestito. Vuoi aiutarli, ma non sembra che la loro situazione migliorerà in qualsiasi momento. Se decidi di prestare i soldi, accetta il fatto che non li rivedrai per un pò.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi ti senti particolarmente avventuroso, Scorpione. Potresti essere tentato di partecipare ad avventure rischiose come escursioni nel deserto. Non è una buona giornata per farlo. Pianifica un viaggio per il prossimo futuro se vuoi, ma oggi è meglio sublimare la tua natura avventurosa leggendo thriller, guardando film di spionaggio o esplorando luoghi vicini a casa.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Potresti aver esercitato troppo con entusiasmo negli ultimi giorni, Sagittario, e oggi potresti svegliarti con dolori muscolari. Dovresti continuare ad esercitarti. Dimentica il jogging e l’aerobica. Fai yoga o tai chi, che migliorerà la forma con un minimo di tensione. Se puoi, immergiti in una vasca calda vero sera.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Eventuali disturbi riguardanti un amico potrebbero farti sentire un pò confuso, Capricorno. La situazione non è niente che non possa aspettare. Dovrebbe essere tutto risolto nei prossimi giorni. Nel frattempo, guarda le cose oggettivamente. Potresti anche desiderare di pensare a qualcos’altro.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Ci potrebbe essere qualche confusione, discordia e sconvolgimento nell’aria oggi. Ci possono essere argomenti e incomprensioni tra amici e familiari. Cerca di non aggiungere combustibile al fuoco.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Non è una buona giornata per pianificare o iniziare un viaggio in aereo, Pesci. Attendi qualche giorno se puoi. Tuttavia, se è necessario confermare i piani, controlla bene tutti gli accordi per l’alloggio e l’auto a noleggio prima di partire, e raccogli i numeri di telefono di coloro che intendi incontrare. Prendi un libro, ascolta una buona musica e mangia cioccolato!