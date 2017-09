Beauty Routine da rientro: i consigli per prolungare l’abbronzatura

Beauty Routine da rientro

Tutti i consigli per prolungare l’abbronzatura

Di ritorno a casa dalle ferie, poco a poco, la tintarella va via lasciando qualche macchia qua e là sul corpo. Volete evitarlo? Ecco i nostri consigli di bellezza e gli step della beauty routine da rientro da seguire attentamente. Se avete paura di perdere completamente la vostra abbronzatura, sappiate che è possibile preservarla grazie all’aiuto di alcuni prodotti cosmetici.

Innanzitutto cercate di idratare l’epidermide in modo che non si squami. Tra le migliori creme vi suggeriamo quelle della linea After Sun di Shiseido. Il Gel Doposole Lenitivo privo di oli per il corpo è un ottimo alleato per dissetare e rivitalizzare la pelle inaridita dal sole; aiuta a prevenire i danni cellulari, neutralizza i radicali liberi e prolunga l’abbronzatura. Per il viso: After Sun Intensive Recovery Cream di Shiseido, vi aiuterà a mantenere un livello di idratazione ottimale, combattendo secchezza, ruvidità ed esfoliazione dell’epidermide.

Per prolungare la tintarella è necessario fare uno scrub corpo che serve ad eliminare le cellule morte e vi aiuterà a mantenere un colorito più bello e luminoso.

Uno dei più grandi problemi da affrontare con la beauty routine da rientro dalle vacanze è quello della presentazione delle macchie sulla pelle. Queste sono provocate dal sole e non sempre è facile eliminarle. Bisogna agire con prodotti specifici ed efficaci, come il siero uniformante della nuova linea White Science di Dibi Milano o la Crema Protettiva Anti-Macchie Defence Bionike.

Se proprio non volete rinunciare a un’abbronzatura scura e intensa una volta rientrati dalle ferie, potreste comunque affidarvi agli autoabbronzanti migliori.