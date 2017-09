Oroscopo del Giorno Mercoledì 13 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Mercoledì 13 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti spendere molto tempo per eseguire commissioni. Ci possono essere dei ritardi dovuti a circostanze che non dipendono da te. Non c’è alcun motivo per combattere contro il nemico invisibile. Accetta il fatto che non sarai in grado di compiere tutto ciò che avevi previsto. Concediti una serata tranquilla.



TORO ⭐️⭐️ TOP: Un sacco di energia potrebbe essere spesa su un progetto artistico che probabilmente non ti piacerà, Toro. Potresti arrivare a metà strada e poi tirarti indietro. Questo potrebbe essere scoraggiante per il tempo e lo sforzo perso. Ma questo accade a tutti i grandi artisti. Vai avanti e ricomincia. Forse questa volta farai quello che vuoi. Non accontentarti del mediocre. Cerca l’oro.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: I membri della famiglia potrebbero discutere su una possibile vacanza oggi, Gemelli, ma ognuno vuole andare in un posto diverso! Una soluzione migliore potrebbe essere quella di fare un elenco di tutte le idee e pensarci bene. Discuti di nuovo l’argomento tra qualche giorno.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi può sembrare che molte persone stiano litigando su cose molto strane, Cancro. Di solito si possono vedere entrambi i lati di un disaccordo, ma oggi potresti chiederti se c’è un lato giusto in quello che stai ascoltando. Ognuno sta facendo montagne. Distanziati da tutti e non cercare di mediare. Potresti sconvolgere tutti con la tua risata!



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Ciò che è iniziato come una riunione potrebbe finire con disaccordi. Potresti essere tentato di castigare tutti, ma non è una buona idea. Non fermare la battaglia o tutti quelli coinvolti potrebbero risentire di quello che fai. La soluzione migliore è partire. Il gruppo probabilmente non farà nulla di positivo.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: L’energia di oggi potrebbe essere particolarmente drenante per te, Vergine. Le tue attività potrebbero richiedere più sforzo del solito e potresti essere esaurito entro mezzogiorno. Non è il giorno per dimostrare nulla. Lavora secondo i tuoi punti di forza. Fai attenzione e avrai ancora energia per una grande serata.



BILANCIA⭐️ TOP: Le vecchie emozioni potrebbero saltar fuori dal tuo inconscio oggi, Bilancia. I tuoi nervi potrebbero essere al limite. Potresti anche perdere il controllo facilmente. Fermati e guardati attorno perché sei sconvolto. Prendi in considerazione ciò che viene dal passato e poi liberatene. Sarai stupito di quanto velocemente ritornerai alla normalità!

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Oggi puoi visitare un amico che si sta rimettendo da una malattia o da un infortunio, Scorpione. Questa persona può essere annoiata e dovrai essere pronto ad ascoltare tutte le sue frustrazioni. Il tuo amico ha bisogno di un orecchio fraterno, quindi ascoltalo. Un giorno potresti volere che qualcuno faccia lo stesso per te! Sostieni senza accettare qualsiasi denuncia.



SAGITTARIO ⭐️⭐️ TOP: Oggi potresti assistere ad un dibattito su un argomento controverso riguardante la politica o le questioni sociali, Sagittario. Puoi trovare il tema affascinante e imparare molto, ma sarai meno sereno quando la conversazione passerà da una discussione a una lite. A quel punto, dovresti andare via. Sei troppo sensibile, quindi non ti preoccupare di essere scortese.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️ TOP: Oggi potrebbe essere richiesto di rovistare attraverso un sacco di documenti per trovare alcune informazioni, Capricorno. Potresti non trovare quello che stai cercando, nonostante tutto. Prima di avviare un’altra ricerca, prenditi una pausa. Esci all’aria fresca e cammina per pochi isolati. Quando torni, non aver paura di chiedere aiuto.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: C’è tensione nell’aria e i nervi sono tesi. Controlla l’impulso di sfogarti se qualcuno dice qualcosa di offensivo o inappropriato. Non permettere che lo stress di oggi influisca sul domani.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Lo stress potrebbe prendere il sopravvento oggi, Pesci. Potresti anche sentirti un po irritato. Sei single? Allora stenditi sul divano e goditi tutti i comfort della tua vita solitaria.