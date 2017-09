Tendenza Denim A/I 2018: Gli outfit più belli dalle passerelle

Dimenticate la classica giacca di jeans: per l’autunno/inverno 2018 la tendenza denim è protagonista di tutto il guardaroba!

Se c’è un tessuto che non tramonta mai, amatissimo dai designer, è proprio il denim. I motivi? È versatile, si adatta facilmente a tutte le stagioni e si presta a innumerevoli look. I capi in denim sono comodi e, se abbinati ai pezzi giusti, ci regalano un tocco sporty chic che ci fa sentire sempre perfette.

Denim, ovvero eterno evergreen nel nostro guardaroba. Ed è proprio la tendenza denim a tornare protagonista indiscussa nelle collezioni prefall dedicate alla prossima stagione.

Tessuto jeans che si trasforma grazie a nuovi lavaggi, ricami e applicazioni preziose. Sacai lo propone in versione total look da abbinare ad un paio di anfibi dall’anima ribelle, mentre per Dior è super couture da indossare sotto un lungo abito trasparente.

Sceglie volumi over il gubbino di Acne Studios, mentre quello di Balenciaga diventa super skinny, da annodare al collo come una bandana.

Da Diesel Black Gold i cinque tasche si fanno sport e confortevoli come tute urban, oppure scelgono raffinati ramage da Gucci.

Denim inteso anche come divisa: ecco allora le versioni sartoriali per i completi maschili e i rigorosi trench firmati Max Mara. Quelli di Givenchy sono tempestati di stelle oppure used per MM6 Maison Margiela.

E se volete osare con un’idea più originale, allora seguite il consiglio di Stella Mccartney e abbinate il vostro outfit in denim a boots in vernice e a una maxi bag!