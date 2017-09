Superfood di tendenza: ecco tutti gli ingredienti più cool

Le tendenze, in fatto di cibo, stanno decisamente cambiando. Ormai siamo condizionati da una cucina internazionale che ci fa provare di tutto e di più. Alcuni cibi e Superfood di tendenza stanno avendo sempre più piede nel mercato. Come mai? Soprattutto grazie alle continue ricerche scientifiche e a certe scelte di famosi Chef.

Ma cosa potremmo trovare nel nostro piatto quest’anno?

Ad esempio, le alghe Kelp, presenti nelle coste rocciose del mar atlantico. Perché dovremmo mangiare queste alghe, vi chiederete voi? Beh, semplicemente perché stimolano il nostro metabolismo, hanno proprietà antinfiammatorie, immunomodulanti e lassative. Insomma, perché ci fanno un gran bene!

Un’altra pietanza che potremmo assaggiare è senza dubbio il Poke. Non è altro che un’insalata di pesce hawaiana con cubotti di tonno crudo marinato, polpo, salmone, gamberi, condita con soia e sesamo. Il Poke è perfetto per una cenetta a base di pesce, ma anche per essere portato in ufficio per una pausa pranzo leggera e appetitosa.

E poi c’è l’Avocado. Il frutto esotico per l’eccellenza, proveniente da una vasta area geografica che comprende Messico, Guatemala fino alle coste del Pacifico. Questo frutto è ricco di minerali, vitamine, antiossidanti e soprattutto può sostituire l’olio d’oliva. Inoltre, è adatto anche alla cottura dei cibi, visto che il suo punto di fumo è intorno ai 260′.

E infine, anche se sono tutto tranne che appetitosi alla vista, ci sono gli insetti. Ebbene sì, nella nostra dieta ci saranno anche loro. Gli insetti sono eco-sostenibili, hanno un buon contenuto di proteine e sono anche gustosi. Questo è il cibo del futuro, quindi non ci resta che aprire il portafoglio, la mente e soprattutto la bocca e iniziare a mangiare!