Mondanità, lusso sfrenato e auto di lusso: benvenuti a Monte Carlo. La perla del Principato di Monaco

Famoso per il Gran Premio di Formula 1, per il maestoso Casinò, per le sue spiagge, le sue boutique e le sfilate di yacth e auto di lusso, Monte Carlo è senz’altro il quartiere-icona del Principato di Monaco.

Arroccato sul Mar Ligure, tra i grattacieli e i luccichii sfavillanti di Grand hotel e ristoranti d’élite, Monte Carlo nasconde luoghi e monumenti che ne fanno una meta turistica affascinante e romantica al tempo stesso.

Simbolo dell’élite del Principato è sicuramente il Casinò, un tripudio di oro e marmo, sculture e affreschi, progettato dallo stesso architetto dell’Opéra di Parigi. All’interno del maestoso complesso, un’area d’eccezione spetta al Grand Théâtre, meglio noto come “l’Opéra”. Tutto qui, richiama ai fasti della Belle Époque: stucchi, addobbi d’oro, luci e una vetrata mozzafiato affacciata sul blu del Mediterraneo. Il Grand Théâtre è uno dei luoghi di ritrovo del jet set internazionale e ha ospitato una serie di prime assolute, tra cui il “Don Quichotte” di Massenet nel 1910. Oggi è la sede de “Les Ballets de Monte-Carlo” e della “Monte-Carlo Philharmonic Orchestra”.

E come non citare il tradizionale Gran Premio di Formula 1 che proprio a Monte Carlo trova la sua espressione dal 14 aprile 1929, anno della prima edizione. Abitualmente la gara si svolge sotto gli occhi attenti degli esponenti di casa Grimaldi e di migliaia di appassionati.

E se avete voglia di sognare ad occhi aperti, il Grimaldi Forum è la tappa che fa per voi. Situato direttamente sulla spiaggia di Montecarlo, il Grimaldi Forum Monaco è il moderno centro congressi del Principato di Monaco, una location avveniristica dalla forma piramidale che ospita al suo interno sale per conferenze, un moderno teatro e spazi espositivi. Tutto è modulare e studiato in modo da ottimizzare gli spazi e consentire lo svolgimento in contemporanea di diverse manifestazioni. Il Grimaldi Forum ospita il sorteggio delle selezioni della UEFA Champions League, e la cerimonia del UEFA Club Footballer of the Year.

Non mancano però i divertimenti. E il Museo Oceanografico è la prova che questo piccolo angolo d’Europa non è soltanto auto di lusso e paradiso fiscale. Questo museo offre ai visitatori ben 6.500 mq di spazio in cui sono accolte oltre 6.000 specie marine tra squali, tartarughe, pesci del Mediterraneo e dei Tropici e perfino una barriera corallina che si sviluppa felicemente in queste acque dal 1989.