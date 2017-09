Oroscopo del Giorno Venerdì 15 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Venerdì 15 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE ⭐️⭐️ TOP: Può sembrare che tutti gli altri hanno uno scopo e un progetto tranne te, Ariete. Non spingerti in qualcosa che non vuoi fare. L’energia della giornata è veloce e avventurosa, ma se non ti senti pronto per una lotta, non forzarla.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un grande giorno per te, Toro. Condividerai buone ore e risate con amici stretti e altre persone. Hai amore e coraggio da condividere con il mondo, quindi non aver paura di uscire e conquistare. Intraprendi un’azione e sii forte.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️ TOP: Non lasciare che gli altri ti spingano oggi, Gemelli. Le persone possono parlare, ma c’è poco dietro le parole. Fai attenzione a non sbagliare. Questa è una giornata per preoccuparti di te e delle tue esigenze. Connettiti con le persone che hai incontrato di recente.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Le attività del gruppo potrebbero diventare frenetiche. Nuovi obiettivi a breve termine potrebbero richiedere un sacco di lavoro, Cancro. Potresti essere preso in una corsa di telefonate e commissioni. Questo dovrebbe dimostrarsi molto positivo per gli obiettivi del gruppo a lungo termine, ma per ora potrebbe far diventare tutti pazzi. Cerca di rimanere concentrato e fai solo quello che devi fare.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Le persone possono essere stanche del tuo atteggiamento duro, Leone. Questo non significa che devi necessariamente cambiare i tuoi modi. Basta essere più consapevoli di come le tue parole riguardano gli altri. Non sfidare le persone. Oggi c’è un’energia bellicosa nell’aria.



VERGINE ⭐️⭐️⭐️ TOP: Potresti sentire la necessità di agire aggressivamente in merito a questo periodo climatico nella tua vita, grazie a tendenze a lungo termine. Oggi vi è un’energia espansiva che ti incoraggia a intraprendere azioni, Vergine. Può esserci un’opposizione, ma tieni presente che tu hai una grande forza al tuo fianco. Il guerriero in te è pronto a combattere, e tu hai un fuoco che brucia dentro.



BILANCIA⭐️⭐️ TOP: Cerca di non essere duro oggi. Non comprendi le prospettive degli altri e i codici con cui vivono. Le differenze non sono motivo di colpa nelle persone. Hai una potente personalità che è percepita. Usa questo dono in modo positivo e sano, invece di usarlo per abbattere gli altri e il loro comportamento.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Le tendenze a lungo termine stanno arrivando ad un punto favorevole per te, Scorpione. Questo è un buon giorno per esaminare le cose e fare alcune mosse in avanti nel perseguimento dei tuoi obiettivi. Oggi vi è una grande quantità di energia in tuo favore e ti chiede di assumere la carica e di guidare la lotta verso una realtà migliore. Scendi presto dal letto e muoviti.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo non è un giorno per sedersi e aspettare che la fortuna arrivi da te, Sagittario. È giunto il momento di farlo accadere. Scendi dal divano e mettiti in movimento. Ora che hai acquisito informazioni interne, contemplate e ricevute, è tempo di dirigere l’energia e la saggezza verso l’esterno. Esprimi il tuo senso creativo e artistico in qualsiasi modo possibile.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️TOP: Preparati per l’azione Capricorno, perché oggi potrebbe essere il momento giusto per un’avventura veloce. Il tuo desiderio di combattere e di conquistare è probabilmente molto più forte del solito e la comunicazione con gli altri alimenterà questo fuoco. Il tuo istinto orientato all’azione è probabile che sia audace, perciò fai attenzione in tutte le situazioni.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Può sembrare che le persone stiano cercando di combattere con te oggi. Qualsiasi opposizione che si incontra può avere un forte ruggito, ma in realtà, c’è poco da temere. Tieni presente che gli argomenti potrebbero non essere fondati. Non lavorare su un problema che non ha neppure una base solida per esistere.



PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Alza i tacchi e muoviti Pesci. L’energia veloce della giornata è proprio quello di cui hai bisogno per fare le cose. Sei pronto ad agire. Hai potere e forza dentro di te, quindi puoi esplorare questo desiderio di conquistare. Ora nuove avventure sono all’orizzonte e hai una grande opportunità per approfittare di situazioni che risonano con il tuo vero sé.