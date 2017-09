Oroscopo del Giorno Sabato 16 Settembre

Come andrà la vostra giornata? Scopritelo con TOP Day: Oroscopo del Giorno Sabato 16 Settembre. Occhio alle stelle!

ARIETE⭐️⭐️⭐️ TOP: Non scoraggiarti se non sembri ottenere neanche un pezzo della torta, Ariete. Il tuo tempo arriverà, ma probabilmente non sarà oggi. Sentiti libero di scappare nel tuo mondo per un pò di tempo, ma non sorprenderti se gli altri non seguiranno.



TORO ⭐️⭐️⭐️⭐️TOP: Fai spazio per lunghe comunicazioni con buoni amici, Toro. Questo è un giorno importante per ottenere una buona parola dalle persone che ami. Mantieni le cose leggere e energiche. Assicurati che la tua luminosa presenza accenda ogni stanza in cui entri. Il mondo è il tuo palcoscenico, quindi recita il ruolo che ti piace di più.



GEMELLI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è il giorno giusto per le attività leggere, sociali e divertenti con gli amici. Non preoccuparti se le cose non sembrano essere razionali. A volte è la via più difficile che finisce per essere la migliore.



CANCRO ⭐️⭐️⭐️ TOP: Sei il pezzo mancante del puzzle oggi, Cancro. Di conseguenza, la gente ti guarderà per avere le risposte. La buona notizia è che le avrai pronte. Credi in te stesso. Le informazioni e le nuove idee possono essere in giro per la tua testa.



LEONE ⭐️⭐️ TOP: Mantieni le cose leggere se puoi. Ironia della sorte, più ti spingi ad ottenere qualcosa di grosso, più incontrerai blocchi sulla strada. Le cose scivoleranno facilmente se sei disposti a lasciarle. Lascia che la tua energia ti conduca sulla strada giusta.

VERGINE ⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un buon momento per abbracciare ed esprimere i tuoi sogni. La comunicazione e l’informazione sono elementi chiave oggi. Le cose potrebbero muoversi velocemente, perciò stai attento e sintonizzati con l’energia intorno a te. Le cose migliori della vita possono arrivare da un capriccio.



BILANCIA⭐️⭐️⭐️ TOP: Lascia che la tua mente esplori nuovi mondi. Sentiti libero di raccogliere pezzi sciolti di un vecchio sogno che hai lasciato appeso a mezz’aria. Riaccendi la tua passione per la vita.

SCORPIONE ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: La risposta per te oggi è “sì”. Esplora, allunga e espandi la tua mente negli angoli più lontani del tuo mondo. Non c’è bisogno di essere legati alla realtà. Prendi tempo e goditi le nuvole. Le informazioni che ricevi dovrebbero essere estremamente utili nel perseguimento dei tuoi sogni più selvaggi.



SAGITTARIO ⭐️⭐️⭐️TOP: Oggi dovresti agire in aree dove normalmente resti in silenzio, Sagittario. Quanto più esplorerai la tua mente, tanto più sicuro ti sentirai nella tua realtà esterna. Abbi fiducia nei tuoi sogni. Questo è un giorno per connetterti con gli altri sulle cose che ti sembrano più piacevoli. Agisci. Hai tutto il necessario per far funzionare tutto.



CAPRICORNO ⭐️ ⭐️⭐️⭐️ TOP: C’è un sapore leggero e emozionante per il giorno, Capricorno. Troverai un’energia sognante che ti incoraggerà a salire più in alto. Salta sulle opportunità, ma fai attenzione a non agire in base a informazioni false.



ACQUARIO ⭐️⭐️ TOP: Cerca di non prendere seriamente le cose oggi, Acquario. Ricorda che i migliori piani sono talvolta quelli che non sono mai stati fatti prima. Mantieni le linee di comunicazione aperte. Sogna in grande e non ti limitare pensando che le tue idee radicali non hanno alcuna base nella realtà.

PESCI ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ TOP: Questo è un giorno straordinario per te, Pesci. Potresti scoprire che i sogni si possono veramente avverare. Assicurati di rimanere aggiornati alla comunicazione e ai periodici. Possono arrivare colpi di ispirazione brillanti, quindi sii pronto a riceverli. Il genio dentro di te vuole nascere.