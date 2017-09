Fattore Trench: il capo più amato nelle mezze stagioni

14 Modelli dalle Passerelle

La moda è storia. E di certo il trench è uno dei capi che possono vantare di aver dato un’impronta significativa. Dalle trincee (di qui il nome) dei primi del ‘900, è arrivato ad essere un immancabile capo dell’abbigliamento maschile in stile Humphrey Bogart e del guardaroba femminile in stile Audrey Hepburn. Perfetto e pratico da indossare, il trench è un must nel guardaroba della mezza stagione, il soprabito che non passa mai di moda!

E anche quest’anno si riconferma un evergreen per la moda Autunno/Inverno 2018. La sua duttilità di utilizzo lo rende perfetto per il clima mutevole di questi tempi moderni dove un giorno è freddo e quello dopo caldo, un minuto prima c’è il sole e poi piove.

Proposto da tanti designer e stilisti nella versione più tradizionale, ovvero il trench donna beige, per questa stagione diventa immancabile in città come in viaggio, in vacanza ma anche sul lavoro. Ma se il colore è “classico”, passando al massimo dal beige al ghiaccio alla tinta mastice, non si può dire altrettanto per i modelli.

Pur mantenendo infatti, tagli e dettagli di ispirazione militare, il trench moderno è ingentilito e reso più fashion da linee design, spalline anni Ottanta e forme oversize. Quello più desiderato del momento? Sicuramente quello firmato da Demna Gvasalia per Balenciaga.

Ma adesso la parola a voi, quale tra questi 14 trench donna è il vostro preferito?