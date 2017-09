Tendenza cibo: i Resort di lusso lanciano le diete gourmet

Cibo sano in Resort di lusso: ora è dieta gourmet

Mangiare sano senza rinunciare al gusto. Mangiare bene senza rinunciare alla linea. E allora ecco che, per l’occasione, sono nati Resort di lusso che, oltre ad offrire un soggiorno indimenticabile con tutti i comfort, concedono agli ospiti una vacanza ‘detox’ a 5 stelle.

In Resort di lusso come Albereta a Erbusco, in Franciacorta, sono presenti due cicli di detossinazione: uno più leggero e l’altro più ‘strong’, che prevede anche giorni di digiuno completo. Per il pranzo, Fabio Abbattista, Chef del Ristorante Leonbattista, situato dentro l’Albereta, propone la Tapioca marinata alla pesca e frutto della passione, a seguire l’insalata e poi Caserecce di grano saraceno al pesto o Fiori di Zucca ripieni di Quinoa e frutta secca. A cena, invece, Tartare di rape rosse, praline di avocado e pistacchi o Hummus al limone e sfera di soia nera al cocco. Dopo la crema di verdure, un piatto di proteine di carne o pesce.

Dopo Albereta, ecco le Terme di Saturnia Spa e Golf Resort, circondate dalle colline di Grosseto. Qui potrete rilassarvi e tonificarvi con massaggi ad hoc, fare movimento con il nordic walking e assaggiare piatti gourmet che valorizzano i prodotti tipici toscani come la ricotta fresca, il pesce e l’olio, realizzati da Giuseppe Zibetti, Chef del ristorante All’Acquacotta, situato all’interno della struttura.

Al Verdura Resort di Sciacca, ad Agrigento, che fa parte del Rocco Forte Hotels, invece, si utilizza il programma Rocco Forte Health, che mira al dimagrimento, al relax e al fitness. I piatti sono studiati apposta dallo Chef Fulvio Pierangelini, e non contengono sale, zucchero, caffeina, latticini, frumento, alcolici o carne rossa. Inoltre, si tengono corsi di cucina dietetica per gli ospiti, perché la salute non va mai in vacanza, nemmeno se la vacanza è a 5 stelle!