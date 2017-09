Classifica zodiacale Ottobre 2017 Acquario: settima posizione

In amore l’influenza benefica dei pianeti Saturno e Plutone consentiranno all’Acquario di appianare tutte quelle piccole incomprensioni che si trascinano da tempo con il partner. Il legame affettivo ne risulterà quindi rafforzato diventando più solido e ricco di complicità. Così facendo l’armonia familiare si orienterà verso un clima decisamente sereno e l’Acquario tornerà a vivere piacevoli e felici momenti romantici con la persona amata. I single avranno un momento di stanca. Non saranno fortemente motivati e orientati a nuovi incontri e senza cercare le occasioni risulterà parecchio difficile incontrare l’anima gemella.

