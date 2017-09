Classifica zodiacale Ottobre 2017 Bilancia: seconda posizione

Classifica zodiacale Ottobre 2017 Bilancia stilata da TopLook.

Gli astri proteggono i nati sotto il segno della Bilancia. Durante il mese di Ottobre 2017 i nati del segno vivranno un buon periodo all’insegna della positività e con entusiasmanti novità in ogni ambito.

Classifica zodiacale Ottobre 2017 Bilancia: amore

In amore il legame affettivo che la Bilancia sta coltivando verrà ulteriormente rafforzato. Tutto questo grazie anche al partner che prenderà più spesso, e con grande piacere del nati del segno, l’iniziativa. Complicità e passione renderanno dinamica e frizzante la vita di coppia. I protagonisti verranno riportati indietro nel tempo come agli inizi del loro rapporto. Ringiovaniti nei sentimenti e nello spirito.

I Bilancia in cerca dell’anima gemella riusciranno a sfoderare tutte le armi di seduzione a loro disposizione e diverranno potenti magneti in grado di attrarre fortemente le persone di sesso opposto.

Classifica zodiacale Ottobre 2017 Bilancia: lavoro

Una congiuntura astrale favorevole aiuterà in campo lavorativo con molta fortuna. Ottime opportunità si presenteranno sulla strada della Bilancia che, specialmente verso il fine mese, potrebbe avere opportunità di carriera o trovare una nuova posizione professionale.