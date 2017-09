Classifica zodiacale Ottobre 2017 Cancro: quarta posizione

In amore gli astri sono benevoli con il Cancro. Romanticismo e passione rafforzano parecchio il legame con il partner. I nati del segno dovranno però porre attenzione al desiderio di sentirsi costantemente riamati, cosa che potrà insinuare più di un dubbio di leggerezza nei confronti del partner. Dovrà quindi porre attenzione e fidarsi della persona amata o il rapporto di coppia ne risulterà indebolito. I single del Cancro avranno la possibilità di fare nuovi incontri. Fondamentale per loro sarà la capacità di affrontare le cose con calma e raziocinio. Solo così riusciranno a trovare la persona perfettamente in sintonia con i loro sentimenti e il loro modo di vivere l’amore.

