Classifica zodiacale Ottobre 2017 Capricorno: quinta posizione

Classifica zodiacale Ottobre 2017 Capricorno stilata da TopLook.

Grandi progressi sotto tutti gli aspetti per il Capricorno soprattutto nelle prime tre settimane del mese di Ottobre 2017. Nuovi equilibri verranno raggiunti e il benessere psico-fisico dei nati del segno ne trarrà giovamento.

Classifica zodiacale Ottobre 2017 Capricorno: amore

In campo affettivo un’intensa ventata di armonia positiva cementa ulteriormente un rapporto già ben saldo con la persona amata. I piccoli dissapori degli ultimi mesi che, hanno solo scalfito il legame di coppia, verranno rapidamente dimenticati e superati facilmente.

Seduzione, carisma e un’intensa vita mondana aiuteranno i single del Capricorno con nuovi amori e incontri. L’importante per loro è quello di non strafare e non soprattutto di evitare di tenere il piede in due scarpe!

Classifica zodiacale Ottobre 2017 Capricorno: lavoro

Sul lavoro le capacità professionali dei nati del segno del Capricorno verranno finalmente riconosciute dai superiori. In arrivo nuove opportunità di carriera e riconoscimenti economici. Periodo favorevole anche ai cambi di mansione se non addirittura del posto di lavoro.