Classifica zodiacale Ottobre 2017 Leone: nona posizione

Grandi sfide sul piano professionale si preparano per i nati del segno. I leoncini affamati di carriera dovranno far sfoggio di tutta la loro capacità diplomatica se vorranno raggiungere i risultati sperati. In caso contrario, l’ostilità di alcuni colleghi che si riterranno, a torto, offesi dalle loro parole potrebbe rivelarsi un ostacolo superabile solo molto faticosamente.

In amore invece tutto andrà a gonfie vele. Romanticismo e passionalità renderanno il rapporto con il partner frizzante e completamente appagante sotto ogni punto di vista. Ottobre si rivelerà positivo anche per i single, che potranno raggiungere il cuore della persona amata o che beneficeranno di un incontro a sorpresa organizzato da amici che li vorrebbero vedere fidanzati.