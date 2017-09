Classifica zodiacale Ottobre 2017 Pesci: terza posizione

Sul piano affettivo piccole tensioni con la persona amata o in ambito familiare minano l’armonia positiva dei Pesci, specialmente nella prima quindicina del mese. Ma tutto verrà superato facilmente. Per i Pesci in cerca dell’anima gemella buone notizie. Lasciando libero sfogo ai sentimenti e alla passione i nati del segno potranno incontrare l’amore. E’ giunto il momento di vivere una storia importante che coinvolgerà pienamente e con appagamento.

