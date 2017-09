Classifica zodiacale Ottobre 2017 Scorpione: sesta posizione

In amore, lo Scorpione sarà afflitto da un po’ di insoddisfazione e da alcuni nervosismi. Per questo motivo durante la prima settimana del mese tenderà ad isolarsi dal mondo senza coinvolgere il partner. La crisi verrà però superata verso fine mese grazie all’apporto di quest’ultimo che si rivelerà un forte sostegno e un punto di riferimento. Anche per i single risulterà necessario cambiare marcia. Potrebbe essere necessario troncare vecchie relazioni che si trascinano nel tempo senza alcuno scopo e puntare decisamente a nuovi rapporti tutti da scoprire.

Il pianeta Giove regala fortuna, motivazioni ed energia. Lo Scorpione nel mese di ottobre 2017 troverà in questo modo la forza di voltare pagina lasciandosi alle spalle tutta la negatività accumulata nei mesi appena trascorsi per intraprendere un percorso positivo che si protrarrà fino alla fine dell’anno.