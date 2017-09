Classifica zodiacale Ottobre 2017 Toro: ottava posizione

In amore il Toro si troverà ad essere pienamente realizzato nel rapporto con il partner. Potrebbe addirittura essere tentato di convolare a nozze se il rapporto dura da parecchio tempo. I single più giovani saranno attirati dai rapporti mordi e fuggi. Buone notizie anche per chi è uscito recentemente da una storia importante o da un matrimonio. Troverà ancora una volta la voglia di incontrare una nuova anima gemella e ricominciare a vivere lasciando spazio al romanticismo e ai sentimenti.

Un gruppo di pianeti, Marte, Venere, Giove e Urano influenzano positivamente buona parte del mese di ottobre 2017 per i nati sotto il segno del Toro. Si preannuncia così un periodo di benessere, con stabilità nei legami affettivi, intuizioni e buoni risultati in campo professionale.