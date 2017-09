Classifica zodiacale Ottobre 2017 Vergine: undicesima posizione

Sul piano professionale si preannunciano buone opportunità per la Vergine, con il pianeta Mercurio che regalerà fiuto per gli affari. Alcuni investimenti potranno realizzare lauti guadagni a patto di agire con calma e oculatezza e, soprattutto, senza lasciarsi andare a rischi eccessivi.

I single della Vergine, a patto di avere maggiore fiducia in se stessi, potrebbero trasformare una storia che si trascina da tempo in qualcosa di definitivo. Potrebbero addirittura decidere di convolare a nozze.

Ottobre 2017 si preannuncia un mese all’insegna del cambiamento per la Vergine che grazie alle spinte dei pianeti Marte e Venere rivoluzionerà il proprio modo di vivere. Verrà privilegiata quindi la ricerca di nuovi equilibri specialmente in ambito familiare.